Voting: Bewerte jetzt die Leistung der DFB-Stars!

Wer überzeugte gegen Dänemark?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich am Samstagabend in Dortmund gegen Dänemark (2:0) ins Viertelfinale der EM gefightet. Welche Spieler überzeugten? Wer enttäuschte? Benote jetzt die Leistung der DFB-Stars!

Auch eine wetterbedingte Unterbrechung und pitschnasses Geläuf konnten die deutsche EM-Party am Samstag nicht stoppen. Mithilfe der Torschützen Kai Havertz und Jamal Musiala und tatkräftiger Unterstützung des VAR machte das DFB-Team in Dortmund den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach anschließend von "einem skurrilem K.o.-Spiel" und verwies damit auf die Unwetter-Unterbrechung, mehrere Video-Beweise und nervenaufreibende Wendungen.

Seit acht Spielen ist die deutsche Auswahl nun ungeschlagen, das Selbstvertrauen wächst und wächst. Dazu kommt ein Teamgeist, wie es ihn lange nicht gab. "Jeder kämpft für den anderen", betonte Abwehrchef Antonio Rüdiger. Mit Nico Schlotterbeck, der den gesperrten Jonathan Tah ersetzte, bildete Rüdiger als bärenstarkes Abwehrbollwerk das Vorkämpfer-Duo. "Wir haben außergewöhnlich verteidigt", sagte Schlotterbeck.

Offensiv haderten Musiala und Co. hingegen mit der eigenen Chancenverwertung, ein durchaus umstrittener Hand-Elfmeter, den Havertz in der 53. Minute sicher verwandelte, ließ den Knoten allerdings platzen. Musiala machte nach einem tollen Sololauf in der 68. Minute letztlich den Deckel drauf.

Das ist der deutsche Kader für die Fußball-EM 2024:

TOR

Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)

ABWEHR

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Joshua Kimmich (FC Bayern), Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig)

MITTELFELD

Emre Can (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leroy Sané (FC Bayern), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jamal Musiala (FC Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ANGRIFF

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (FC Bayern), Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim), Deniz Undav (VfB Stuttgart)