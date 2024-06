Insider spricht über Bayern-Interesse an Onana

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Amadou Onana ist ein Kandidat beim FC Bayern

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einer Verstärkung für das defensive Mittelfeld. Im Fokus steht weiterhin Joao Palhinha vom FC Fulham. Sollte die Verpflichtung des Portugiesen allerdings scheitern, so könnte Evertons Amadou Onana in den Fokus rücken. Ein Insider hat die Gerüchte um den Belgier nun eingeordnet.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Joao Palhinha vom FC Fulham die Wunschlösung des FC Bayern, um die Position im defensiven Mittelfeld zu verstärken. Doch die Verhandlungen der Münchner gestalten sich überaus schwierig. Bislang waren die Unterschiede in den Ablöseforderungen zu groß.

"Das dritte Angebot soll noch das letzte sein. Insgesamt will der Verein nicht mehr als 46 Millionen Euro für den Spieler zahlen", stellte "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seiner exklusiven Kolumne für "CaughtOffside" klar. Dass die Londoner dieser Offerte zustimmen, darf allerdings bezweifelt werden.

FC Bayern bei Onana in einer "Beobachtungsphase"

Daher sehen sich die Bosse an der Säbener Straße auch nach Alternativen um. "Amadou Onana aus Everton ist nun wieder ein Thema. Die Münchner wissen jetzt, dass Onana für 52 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 61 Millionen Euro) gehen kann. Die Summe ist höher als bei Palhinha, aber Onana ist mit 22 Jahren auch jünger. Das Geld wäre also längerfristig angelegt", so der Sportjournalist weiter.

Zuletzt hatte bereits das "Liverpool Echo" von einem Interesse des FC Bayern an dem Belgier berichtet. Cheftrainer Vincent Kompany gilt als großer Fan von dem ehemaligen HSV-Star. Dem Bericht zufolge stehen sowohl der Mittelfeldspieler als auch die Toffees einem Wechsel offen gegenüber.

Wirklich konkret sind die Bemühungen der Münchner aber angeblich noch nicht geworden. Laut Falk befindet sich der deutsche Rekordmeister noch in einer "Beobachtungsphase". Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich das schnell ändert. Auch der FC Arsenal und Aston Villa sollen Interesse an Onana zeigen.