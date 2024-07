IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Diego Demme soll unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha BSC stehen

Dass Hertha BSC Interesse an einer Verpflichtung des deutschen Ex-Nationalspielers Diego Demme hat, ist keine Überraschung. Schon im Januar 2024 zeichnete sich ein Wechsel des Mittelfeldspielers von der SSC Neapel nach Berlin deutlich ab, scheiterte dann jedoch an der Ablöseforderung der Italiener. Nun soll der Deal erneut bevorstehen.

Da die SSC Neapel und Diego Demme ihre Zusammenarbeit nicht fortsetzen, ist der 32-Jährige seit Montag auf dem Markt. Lange dürfte der einmalige deutsche Nationalspieler allerdings nicht ohne Arbeitgeber dastehen: Ein Wechsel zu Hertha BSC scheint nur noch Formsache zu sein.

"Letzte Details" würden in den kommenden Tagen geklärt werden, berichtet der "kicker", eine "grundsätzliche Einigung" habe man bereits Mitte Mai erzielt, Demme weile sogar schon in Berlin.

Auch zu den Vertragsinhalten hat das Fachmagazin Informationen: Demnach unterzeichnet Demme an der Spree einen Vertrag bis Sommer 2026 plus Option. Der Routinier, der im deutschen Profi-Fußball auf mehr als 250 Pflichtspiele kommt, soll beim Zweitligisten eine Art "Fixpunkt" werden, an dem sich die größtenteils jungen Teamkollegen orientieren können.

Hertha BSC plant Doppelschlag auf der Sechs

In Deutschland schnürte der gebürtige Herforder die Fußballschuhe für Arminia Bielefeld, den SC Paderborn und RB Leipzig, ehe er Anfang 2020 für rund zehn Millionen Euro nach Neapel wechselte. Dort zählte Demme allerdings lediglich 2020/21 zum erweiterten Stammpersonal, in der abgelaufenen Saison kam er kaum noch zum Einsatz. In Berlin soll sich das nun wieder ändern.

Die Planungen der Hauptstädter auf der Sechs sind mit dem Demme-Deal dem "kicker" zufolge aber noch nicht beendet. Demnach soll noch ein weiterer Sechser verpflichtet werden. Für Vorjahres-Neuzugang Andreas Bouchalakis sieht die Perspektive daher angeblich nicht mehr allzu rosig aus.