Stanisic verrät seine neuen Ziele mit dem FC Bayern

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Josip Stanisic spielte mit Kroatien die EM in Deutschland

Nachdem die Fußball-EM für Josip Stanisic nach der Gruppenphase mit der kroatischen Nationalmannschaft bereits beendet war, richtet sich der Blick des Verteidigers fortan wieder vollends auf den FC Bayern. Dort hatte er seinen Vertrag langfristig bis 2029 verlängert und will nach dem sehr erfolgreichen Leih-Abenteuer bei Bayer Leverkusen nun durchstarten.

Aus seinen großen Ambitionen bei den Münchnern für die nahe Zukunft machte Stanisic in einem Interview mit Vereinsmedien keinen Hehl: "Ich will so viele Spiele machen wie möglich, Stammspieler werden und mich weiterentwickeln", formulierte der 24-Jährige seine ehrgeizigen Ziele mit dem deutschen Rekordmeister, den er als Leihspieler mit Leverkusen zuletzt hinter sich gelassen hatte.

"Das Jahr, wie es bis jetzt gelaufen ist, ist Wahnsinn. Ich bin als Mensch gereift, als Fußballer gereift. Die Zeit in Leverkusen war intensiv, hat mich aber sehr weitergebracht. Sowohl menschlich als auch als Spieler", meinte Stanisic über seine vergangene Saison.

Im Trikot der Werkself hatte der gebürtige Münchner 38 Pflichtspiele bestritten und das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg gewonnen. Für den Defensivspieler das bislang erfolgreichste Jahr seiner Profi-Karriere.

Stanisic kehrt als deutscher Meister zum FC Bayern zurück

"Ich habe sehr viel dazugelernt. Für einen Verteidiger ist es natürlich extrem wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Und die habe ich dort bekommen. Deswegen war die Zeit für mich enorm wichtig, aus München herauszukommen, etwas Neues kennenzulernen. Das war sehr wertvoll für mich als Mensch", blickt Stanisic voller Zufriedenheit auf die Zeit bei der Werkself zurück.

Fortan will der Deutsch-Kroate im Trikot des FC Bayern für Furore sorgen und peilt mit seinem Ausbildungs- und Jugendverein große Ziele an: "Ich freue mich auf die nächsten Jahre, es kann eine geile Zeit werden. Wir haben dieses Jahr eine sehr gute Mannschaft, eine sehr gute Truppe. Wir bei Bayern, egal wer da ist, wollen Titel gewinnen. Das ist natürlich auch mein Ziel."

Vor dem Vorbereitungsstart im Juli stellte Stanisic klar: "Ich freue mich, alle wiederzusehen. Ich werde ein paar Nickligkeiten verteilen im Laufe der Vorbereitung. Darauf freue ich mich extrem. Es ist einfach schön, wieder hier zu sein", meinte er mit einem Lachen zu der Tatsache, als amtierender deutscher Meister zum entthronten FC Bayern zurückzukehren.