Klopp über sein "Mallorca-Problem" und den EM-Favoriten

Jürgen Klopp genießt das Leben in seiner neuen Wahl-Heimat

In seiner neuen Wahlheimat Mallorca genießt Jürgen Klopp in diesen Tagen seinen ersten freien Sommer seit vielen Jahren. Am Wochenende stattete der Ex-Liverpool-Trainer und passionierte Tennis-Fan den Mallorca Championships einen Besuch ab. Dabei gab er auch ein kurzes Interview, in dem er über sein neues Zuhause, die EM in Deutschland und seinen idealen Tennis-Profi sprach.

Für alle, die sich das gefragt haben: Jürgen Klopp geht es gut. Seinen Umzug von Liverpool nach Mallorca hat der Fußballlehrer ohne Probleme überstanden. Seine neue Wahlheimat genießt er schon jetzt in vollen Zügen.

Am Wochenende tauchte Klopp im Deutschland-Trikot bei den Mallorca Championships auf der Tribüne auf. "ESPN"-Reporterin Agos Larocca ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte dem 57-Jährigen einige Fragen: zu seiner neuen Heimat, der Fußball-EM in Deutschland, der Copa América und seinem perfekten Tennis-Spieler.

Klopp über seinen EM-Favoriten: "Im Moment sieht es so aus, ..."

Auf die Frage, was er am meisten an Mallorca mag, musste Klopp nicht lange überlegen. "Wo soll ich anfangen?! Um ehrlich zu sein, mag ich alles", sagte er mit einem breiten Grinsen. Nur ein kleines Luxus-Problem gestand er dann doch. "Ich bin noch nicht lange genug hier. Wir versuchen noch herauszufinden, was wir am meisten mögen", erklärte Klopp.

Die Europameisterschaft wird trotz "Zwischen-Rente" natürlich auch im Hause des Fußballlehrers intensiv verfolgt. In seinen Augen gibt es Stand heute einen klaren Favoriten. "Im Moment sieht es so aus, als könnte Spanien es machen", setzte er auf die Iberer, die im Viertelfinale auf die DFB-Elf treffen.

Spanien ist allerdings nicht die einzige Mannschaft, der Klopp den Titelgewinn zutraut. "Deutschland ist stark, Frankreich wird stark sein, England wird definitiv noch besser", nannte er ein paar seiner weiteren Favoriten.

Das ist Klopps idealer Tennis-Spieler

Was seinen Titel-Kandidaten bei der derzeit ebenfalls laufenden Copa América angeht, ließ Klopp durchblicken, dass er das Turnier nur am Rande verfolgt. Auf die Frage, wer das Rennen macht, sagte er mit einem Lächeln: "Argentinien. Oder Brasilien. Oder Kolumbien. Oder, ähm, Uruguay."

Deutlich besser sind Klopps Kenntnisse im Tennis-Sport, den er seit vielen Jahren verfolgt. Auf die Frage, welchen Tennis-Spieler er gerne in seiner Fußballmannschaft haben würde, meinte er: "Ich würde es lieben, einen Spieler mit der Einstellung von Roger Federer, der Mentalität von Rafa [Nadal] und der Physis von [Novak] Djokovic zu haben. Eine Mischung dieser drei Spieler wäre außergewöhnlich."