Eindeutige Palhinha-Prognose für den FC Bayern

Der FC Bayern buhlt um Joao Palhinha

Landet Joao Palhinha mit einem Jahr Verzögerung doch noch beim FC Bayern? Der Fußball-Bundesligist darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers machen.

Der FC Bayern hat Palhinha als Wunschlösung für die Sechser-Position ausgemacht. Zu einer Einigung mit dem FC Fulham ist es bislang nicht gekommen. Eine solche ist allerdings wohl am Horizont zu sehen.

"Ich bin weiterhin davon überzeugt: Dieser Wechsel wird klappen, weil alle Beteiligten es wollen. Weil sie mit Hochdruck dran arbeiten und weil so gut wie alles geklärt ist, außer ein paar Details. Das Ding wird über die Bühne gehen", berichtete "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Montagabend in der Sendung "Transfer Update - Die Show".

FC Bayern legt wohl Schmerzgrenze fest

Der TV-Sender hatte zuletzt vermeldet, dass der FC Bayern die Höhe des letzten Angebots für Palhinha festgelegt hat. Demnach ist der deutsche Rekordmeister bereit für den Deal 45 bis 46 Millionen Euro zu zahlen - mehr nicht. Ob sich der FC Fulham auf eine Ablösesumme in dieser Größenordnung einlässt, ist aktuell nicht klar.

Palhinha hatte sich unlängst im Rahmen der Fußball-EM in Deutschland kryptisch zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. "Was meine Zukunft betrifft, wissen beide Klubs, wo ich in einem Monat sein möchte", sagte Palhinha auf einer Pressekonferenz vor dem EM-Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien (3:0 n.E.).

FC Bayern unternimmt weiteren Anlauf

Palhinha stand bereits im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern, weilte damals am Deadline Day sogar schon in München. Doch ein Transfer platzte, der 28-Jährige unterschrieb wenige Wochen später einen neuen Vertrag bis 2028 beim FC Fulham.

Nun unternimmt der FC Bayern einen neuen Anlauf, um Palhinha vom Premier-League-Klub loszueisen. Die Erfolgsaussichten sind offenbar vielversprechend.