Klare Undav-Ansage an den VfB: "Er gehört Brighton"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Deniz Undav spielt derzeit mit dem DFB-Team die Fußball-EM in Deutschland

Deniz Undav hatte in den vergangenen Wochen wiederholt seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, fest zum deutschen Vizemeister VfB Stuttgart wechseln zu wollen. Sein neuer Teammanager beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, hat das Ringen um den Stürmer aber noch längst nicht aufgegeben.

Nach derzeitigem Stand sieht das bestehende Vertragswerk bei Deniz Undav noch immer vor, dass er nach seinem Urlaub nach der Fußball-EM in Deutschland zurück auf die Insel kehren müsste. In Brighton steht er noch bis Sommer 2026 unter Vertrag, beim VfB Stuttgart spielte er in der abgelaufenen Bundesliga-Saison bekanntermaßen nur auf Leihbasis.

Der VfB Stuttgart hat für Undav zwar eine Kaufoption. Ob diese aufgrund des extrem hohen Gesamtvolumens im Falle eines festen Transfers aber gezogen wird, ist noch immer unklar.

Der neue Brighton-Coach Fabian Hürzeler stellte derweil klar, nur allzu gerne mit dem deutschen Nationalspieler in der Premier League zusammenarbeiten zu wollen.

Hürzeler will mit Undav zusammenarbeiten

"Ich habe Deniz sehr deutlich meine maximale Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, mehrfach. Ich glaube, diese Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Er kennt meinen genauen Plan, wie ich ihn sehe und mit ihm plane", betonte der 31-Jährige, der in der abgelaufenen Saison mit dem FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga feierte, sich dann aber in Richtung der Seagulls nach England veränderte, gegenüber "Sport Bild".

Hürzeler fügte angesprochen auf Undav hinzu: "Wie es aber letztendlich ausgeht, weiß ich nicht. Das müssen die Vereine klären. Fakt ist: Er gehört Brighton. Es geht bei ihm auch um andere Themen als sportliche."

Der Deutsch-Türke hatte in Stuttgart mit 18 Toren in 30 Bundesliga-Einsätzen eine überragende Debüt-Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus hingelegt. Bei Brighton & Hove Albion war er zuvor mit fünf Treffern in 22 Spielen nicht ansatzweise an diese Top-Quote herangekommen.