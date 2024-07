Verwirrung über Transfer-Stand bei de Ligt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Matthijs de Ligt wird den FC Bayern wahrscheinlich verlassen

Matthijs de Ligt wird den FC Bayern wohl nach zwei Jahren wieder verlassen. Manchester United soll an einer Verpflichtung des Innenverteidigers arbeiten. Über den Stand der Transfer-Bemühungen gibt es allerdings widersprüchliche Berichte.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, sprechen die beiden Klubs aktuell noch nicht über die fällige Ablösesumme. Zuletzt hatte es jedoch Gerüchte gegeben, wonach sich der FC Bayern und Manchester United bereits über Zahlen ausgetauscht hätten.

So oder so sollen die Zeichen bei de Ligt auf Wechsel stehen. Der 24-Jährige spielt in den Planungen des FC Bayern angeblich keine Rolle mehr.

Hintergrund: Mit Hiroki Ito wurde bereits ein Innenverteidiger verpflichtet. An Jonathan Tah von Bayer Leverkusen besteht großes Interesse. Mit Minjae Kim, Dayot Upamecano sowie Eric Dier befinden sich noch drei weitere prominente Optionen für die Abwehrmitte im Kader.

FC Bayern: 50 Millionen Euro für Matthijs de Ligt?

Der FC Bayern könnte durch einen Verkauf von de Ligt frisches Geld einnehmen, um dieses in andere Transfers zu reinvestieren. "Sky" und "Sport Bild" nannten zuletzt ein Preisschild von rund 50 Millionen Euro.

Der Niederländer kann sich dem Vernehmen nach einen Wechsel zu ManUnited vorstellen, wo mit Erik ten Hag ein alter Weggefährte von Ajax Amsterdam an der Seitenlinie steht. Laut "Sport Bild" ist Paris Saint-Germain allerdings ebenfalls an de Ligt interessiert.

Der Defensivmann war 2022 für rund 67 Millionen Euro von Juventus zum FC Bayern gewechselt. Unter Ex-Trainer Thomas Tuchel zählte de Ligt in der vergangenen Rückrunde an der Säbener Straße zum Stammpersonal. Aufgrund des personellen Umbruchs in der Hintermannschaft ist der niederländische EM-Fahrer nun aber ein Verkaufskandidat in München.

"De Telegraaf" zufolge lockt Manchester United de Ligt mit einem Fünfjahresvertrag.