Ibrahimovic schließt Hernández-Wechsel zum FC Bayern aus

IMAGO/Jose Breton

Theo Hernández wird nicht zum FC Bayern wechseln

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern steht weiterhin in den Sternen. Als potentieller Nachfolger war zuletzt immer wieder der französische Nationalspieler Theo Hernández gehandelt worden. Bei der AC Mailand plant man jedoch fest mit dem Linksverteidiger. Das stellte Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic nun klar.

Theo Hernández von der AC Mailand wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Eine mögliche Verpflichtung des Franzosen soll von der Zukunft von Alphonso Davies abhängig sein, dessen Vertrag an der Säbener Straße 2025 ausläuft.

Zuletzt hatte allerdings bereits die "Sport Bild" berichtet, dass der Linksverteidiger in München ein nicht mehr ganz so heißes Thema ist, da man mit Davies die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung wieder aufgenommen hat. Nun haben auch die Mailänder klargestellt, dass Hernández nicht in die Bundesliga wechseln wird.

Keine konkreten Verhandlungen zwischen Hernández und FC Bayern

"Theo Hernández wird unser Stammspieler sein und Alex Jiménez sein Ersatzmann", zitiert Transferjournalist Fabrizio Romano Zlatan Ibrahimovic auf X (ehemals Twitter), der seit dem Dezember als Berater für Milan und Manager des Eigentümers RedBird Capital Partners tätig ist.

Konkrete Verhandlungen zwischen dem EM-Fahrer und dem FC Bayern habe es laut Romano sowieso nicht gegeben. Auch an den Gerüchten rund um einen Wechsel des Weltmeisters von 2018 zu Manchester City sei demnach nichts dran.

Für eine Verpflichtung des Außenverteidigers hätte der deutsche Rekordmeister wohl tief in die Taschen greifen müssen. Milans Schmerzgrenze in Sachen Ablöse lag zwischenzeitlich laut "L'Equipe" bei satten 80 Millionen Euro. Hinzu käme das nicht geringe Gehalt des 26-Jährigen, dessen Vertrag in Mailand noch bis 2026 datiert ist.

Auch Paris Saint-Germain und der FC Chelsea waren zuletzt mit Hernández in Verbindung gebracht worden.