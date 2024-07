Der Sommerfahrplan des BVB bis zum Bundesliga-Start

IMAGO/David Inderlied

BVB-Cheftrainer Nuri Sahin startet mit seiner Mannschaft ab dem 10. Juli in die Saisonvorbereitung

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund startet im August 2024 einen neuen Versuch, den nächsten großen Titel ins östliche Ruhrgebiet zu holen.

Bevor am letzten August-Wochenende die Bundesliga-Saison 2024/2025 mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt starten wird, steht für die BVB-Profis unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin aber die intensive Saisonvorbereitung auf dem Plan.

Mittlerweile stehen alle wichtigen Eckdaten und Termine fest, die sich Borussia Dortmund in den kommenden Wochen gesteckt hat. Neben dem fast schon traditionellen Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz gehört da auch in diesem Jahr wieder eine mehrtägige Asienreise sowie die offizielle Saisoneröffnung im Signal Iduna Park zu.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison wird der BVB eine Woche vor dem Bundesliga-Start bestreiten, wenn am 17. August (ab 18:00 Uhr) das erste Hauptrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phönix Lübeck ansteht.

Das ist der Sommerfahrplan des BVB im Überblick: