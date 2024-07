Transfer-Kracher? PSG offenbar wieder heiß auf Kimmich

IMAGO/Oryk HAIST

Wechselt Joshua Kimmich vom FC Bayern zu PSG?

Mit Paris Saint-Germain soll sich ein weiterer namhafter Verein mit einer Verpflichtung von Joshua Kimmich vom FC Bayern beschäftigen.

Wie der französische Radiosender "RMC" berichtet, soll das PSG-Interesse an Kimmich wieder aufgeflammt sein. Bereits im Winter habe sich der Klub mit dem EM-Fahrer beschäftigt.

Für die kommende Saison suchen die Verantwortlichen demnach nach Verstärkung fürs Mittelfeld. Da sich ein Transfer von Benfica-Juwel Joao Neves schwierig gestaltet, sei Kimmich wieder ein Thema an der Seine.

PSG-Coach Luis Enrique soll am früheren Leipziger und Stuttgarter auch seine Vielseitigkeit schätzen. Kimmich kann sowohl in der Zentrale als auch als Rechtsverteidiger auflaufen. Diese Position bekleidete er zuletzt beim FC Bayern unter Thomas Tuchel und spielt sie auch bei der derzeit laufenden Heim-Endrunde, bei der die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (18:00 Uhr) im Viertelfinale auf Top-Favorit Spanien trifft.

Kimmich steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim FC Bayern zum Verkauf. Es sei das "wahrscheinlichste Szenario", dass sich die Wege trennen, schrieb am Donnerstag der bestens vernetzte Transfer-Journalist Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing". "Es wird auch von den Angeboten [anderer Klubs] abhängen, denn Kimmich wird nach der Europameisterschaft alle Möglichkeiten ausloten, die ihm zur Verfügung stehen", so der Italiener.

FC Bayern: Gehaltseinbußen für Kimmich?

"Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, Kimmich müsse im Falle eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags beim FC Bayern empfindliche Gehaltseinbußen hinnehmen, von mindestens einem Viertel weniger Salär war die Rede. Derzeit verdient Kimmich angeblich rund 20 Millionen Euro pro Jahr.

Neben PSG gibt es wohl weitere prominente Anwärter auf einen Transfer: Schon länger soll Kimmich auf der Wunschliste des FC Barcelona und von Trainer Hansi Flick stehen.

In England ploppten zudem jüngst Spekulationen auf, wonach der Deutsche zu seinem früheren Trainer Pep Guardiola zu Manchester City wechseln könnte. Auch dem FC Liverpool wird Interesse an Kimmich nachgesagt.