Kane im Kreuzfeuer: Musiala schaltet sich ein

IMAGO/Kieran Cleeves

Harry Kane und Jamal Musiala sind Teamkollegen beim FC Bayern

Obwohl er gegen die Slowakei bereits seinen zweiten Turniertreffer erzielte, ist England-Kapitän Harry Kane bei der EM 2024 bislang nicht unumstritten. Zu oft taucht der Angreifer des FC Bayern unter. Die jüngste Kritik an den Leistungen des Routiniers findet sein Münchner Teamkollege Jamal Musiala allerdings überzogen.

"Wir haben alle gesehen, was er diese Saison für uns bei Bayern geleistet hat. Er ist ein wichtiger Spieler, ein unglaublicher Spieler, einer der Besten der Welt", schwärmte Musiala im Interview mit "Sky", als Kane zur Sprache kam.

In der Tat: Mit 44 Toren in 45 Pflichtspielen hat der Rekordeinkauf des FC Bayern auf beeindruckende Art und Weise nachgewiesen, zur Weltelite zu gehören. Die im Vorjahr an Tottenham Hotspur gezahlten 95 Millionen Euro Ablöse hinterfragt längst keiner mehr.

Und doch lässt sich nicht leugnen, dass Kane im Verlauf der Europameisterschaft bislang eher müde wirkte. Dass die Three Lions so gut wie nie überzeugten, hing auch mit ihrem unscheinbaren Anführer zusammen.

Zugleich erzielte der von Fans und Medien gescholtene Kane gegen Dänemark (1:1) und die Slowakei (2:1 nach Verlängerung) wichtige Treffer.

"Das letzte Tor, das er geschossen hat, war ein typisches Stürmertor. Nicht viele Spieler wären in der Position gewesen, dieses Tor zu erzielen. Für diese Momente ist er da", hob Musiala hervor.

Jamal Musiala: "Deshalb haben wir Kane beim FC Bayern"

Zweifel an seinem berühmten Münchner Mitspieler erachtet Musiala als unfair.

"Er bekommt vielleicht nicht viele Chancen, aber wenn er diese eine Chance erhält, kann er das Spiel für seine Mannschaft entscheiden", verdeutlichte der Shootingstar der deutschen Nationalmannschaft.

Musiala ergänzte: "Deshalb haben wir ihn beim FC Bayern - und deshalb ist er auch einer der wichtigsten Spieler für England."

Mit den Three Lions trifft Kane im Viertelfinale der EM auf die Schweiz, Anstoß ist am Samstag um 18:00 Uhr. Bereits einen Tag zuvor bekommen es Musiala und die DFB-Auswahl mit Top-Favorit Spanien zu tun.