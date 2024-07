FCA holt Stürmer - Weg für Demirovic-Wechsel zum VfB frei?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Heißer Kandidat beim VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic

Da Serhou Guirassy vor einem Wechsel zum BVB und auch der Verbleib von Deniz Undav noch in den Sternen steht, befindet sich der VfB Stuttgart auf Stürmersuche. Als Wunschkandidat des Champions-League-Teilnehmers gilt Ermedin Demirovic vom Bundesliga-Rivalen FC Augsburg. Die Fuggerstädter haben bereits einen Ersatz für ihren Kapitän gefunden.

Am Donnerstag ließ Fabian Wohlgemuth aufhorchen. Erst bestätigte der Sportchef des VfB Stuttgart, dass Abwehrchef Waldemar Anton und Torjäger Serhou Guirassy den Vizemeister verlassen wollen, danach deutete er Interesse an Augsburgs Überflieger Ermedin Demirovic an.

"Mit über 20 Scorern hat er eine stabile Saison gespielt und weiß, wie die Liga funktioniert. Er gehört zu den sehr guten Spielern in der Bundesliga. Ob er für uns interessant ist, hängt von der finanziellen Situation ab. Die prüfen wir im Moment", zitierte die "Bild" den 45-Jährigen.

Zuletzt war berichtet worden, dass der VfB bei Demirovic noch um die Ablöse pokert. Die Augsburger Forderung hat es freilich in sich: Angeblich schweben den Fuggerstädtern 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für ihren noch bis 2026 gebundenen Leistungsträger vor.

Jetzt scheint immerhin Bewegung in die Angelegenheit zu kommen: Der FCA hat nämlich schon einen potenziellen Nachfolger für Demirovic verpflichtet.

Wie am Freitag bekannt wurde, hat der wuchtige Mittelstürmer Steve Mounié bis 2027 in Augsburg unterschrieben. Der 29-Jährige ist aktueller Nationalspieler Benins und nach Ablauf seines Vertrags bei Stade Brest ablösefrei.

Steve Mounié wird Augsburger! 🙌 Der #FCA verpflichtet den beninischen Mittelstürmer, der einen Vertrag bis 2027 erhält! ⚽



👉 Alle Infos zum Transfer: https://t.co/kQPC9CVtuz #Mounié2027 pic.twitter.com/ZBETNTdoDj — FC Augsburg (@FCAugsburg) 5. Juli 2024

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Mounié mit Brest - ähnlich wie der VfB in Deutschland - sensationell die Liga aufgemischt und ein Ticket für die Königsklasse gelöst. In 35 Pflichtspielen trug der Angreifer, der bereits über Erfahrung in der Premier League verfügt, sieben Tore und drei Vorlagen bei.

VfB Stuttgart freut sich über Augsburg-Deal

"Steve Mounié ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt. Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischen Niveau und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein", erklärte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Ein Transfer, der auch in Stuttgart Vorfreude auslösen dürfte.