Guirassy-Wechsel zum BVB in der Warteschleife

IMAGO/Julia Rahn

Serhou Guirassy wechselt wohl vom VfB Stuttgart zum BVB

Dass es Serhou Guirassy voraussichtlich vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund zieht, ist ein offenes Geheimnis. In trockenen Tüchern ist der Deal des BVB mit dem Torjäger aber offenbar noch nicht.

"Sky"-Reporter Patrick Berger vermeldete am Freitagvormittag bei X (vormals Twitter), dass der Champions-League-Finalist der abgelaufenen Saison die Ausstiegsklausel Guirassys beim VfB Stuttgart noch nicht gezogen habe.

Es seien noch finanzielle Details zu klären, so der Journalist. Ein Medizin-Check sei vor diesem Hintergrund ebenfalls noch nicht terminiert worden.

Alle Parteien seien sich aber "sehr sicher, dass der Deal klappen und Guirassy Dortmunder wird", schrieb Berger weiter. Guirassy habe grünes Licht für einen BVB-Wechsel gegeben und dafür mehreren anderen Top-Klubs abgesagt.

Klar ist inzwischen, dass Guirassy dem VfB Stuttgart in diesem Sommer den Rücken kehren wird. Das hatte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth am Donnerstag am Rande des Trainingsauftakts gegenüber Journalisten bestätigt. Auch Abwehrchef Waldemar Anton ist nicht zu halten. Ihn zieht es dem Vernehmen nach ebenfalls zum BVB. "Beide haben uns darüber informiert, dass sie den Verein verlassen werden", sagte Wohlgemuth.

Kassiert der VfB Stuttgart rund 40 Millionen Euro vom BVB?

Dem VfB waren bei den umworbenen Profis wegen ihrer Ausstiegsklauseln die Hände gebunden. Guirassy soll für rund 18 Millionen Euro zu haben sein, Anton 22,5 Millionen Euro kosten.

Stuttgarts Erfolgscoach Sebastian Hoeneß zeigte sich enttäuscht von den zahlreichen Abgängen. "Ich bin auch nur ein Mensch. Natürlich habe ich mich nicht gefreut", sagte er gegenüber "Bild". "Ich war sauer, dass es sich so entwickelt. Ich will eine gute Mannschaft haben und wettbewerbsfähig sein."

Er betonte aber auch, dass ein Aderlasse "zu erwarten" gewesen sei. "Wir sind Vizemeister geworden und haben guten Fußball gespielt. Die Abgänge sind bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar und vertretbar."