FC Bayern geht bei EM-Shootingstar leer aus

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Riccardo Calafiori steht vor einem Wechsel zum FC Arsenal

Riccardo Calafiori vom FC Bologna war einer der wenigen Lichtblicke bei der italienischen Nationalmannschaft während der Fußball-EM 2024. Kein Wunder, dass der Innenverteidiger bei zahlreichen Topklubs gehandelt wird. Nun steht offenbar fest, wohin es den Shootingstar zieht - der FC Bayern wird wohl leer ausgehen.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, zieht es Calafiori in diesem Sommer zum FC Arsenal. Demnach haben sich der Spieler und der Premier-League-Klub auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Vier Millionen Euro soll der Italiener pro Jahr einstreichen.

Auch die Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen des FC Bologna und denen des FC Arsenal seien bereits weit fortgeschritten und befinden sich auf der Zielgeraden.

Nachdem die erste Offerte in Höhe von 47 Millionen Euro noch abgelehnt worden sein soll, haben die Gunners dem Bericht zufolge nun nachgelegt und dem Serie-A-Klub nun ein Angebot über 53 Millionen Euro unterbreitet.

Calafiori Thema beim FC Bayern?

Damit dürfte der FC Bayern keine Chance mehr bei Calafiori haben. Wirklich konkret wurden die Gerüchte aber ohnehin nicht.

Die "tz" brachte die Münchner lediglich lose mit Calafiori in Verbindung. Demnach sei denkbar, dass der deutsche Rekordmeister bei dem 22-Jährigen tätig wird, sollte der Wunschtransfer von Bayer Leverkusens Jonathan Tah scheitern.

Neben Arsenal und Bayern wurde auch Champions-League-Sieger Real Madrid und Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin Interesse nachgesagt.

Calafiori hat sich mit starken Auftritten bei Überraschungsmannschaft FC Bologna in der italienischen Nationalmannschaft festgespielt. Bei der derzeit laufenden Europameisterschaft in Deutschland kam Calafiori in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, beim Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz (0:2) fehlte er allerdings gelbgesperrt.