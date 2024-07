Bayern-Flucht? Inter will Kim ausleihen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Min-jae Kim könnte den FC Bayern in Richtung Italien verlassen

Die erste Saison beim FC Bayern verlief für Min-jae Kim eher durchwachsen. Womöglich kommen keine weiteren Einsätze für den deutschen Rekordmeister hinzu: Inter Mailand will den Südkoreaner per Leihe zurück in die Serie A holen.

Nach einer titellosen Saison will der FC Bayern wieder angreifen, dafür sind einige Kader-Umstellungen geplant. Einer der Spieler, die in der abgelaufenen Spielzeit für Sicherheit in der Abwehr sorgen sollten, war Min-jae Kim.

In der Hinrunde war der 27-Jährige in der Startelf des FCB noch gesetzt, in der Rückrunde ging es jedoch stetig bergab.

Erst pausierte Kim aufgrund seiner Teilnahme am Asien-Cup, danach spielte er nur noch fünf Mal über die gesamten 90 Minuten durch. Die Formkurve wäre demnach nicht das beste Argument für die Bayern-Verantwortlichen, um den Innenverteidiger zu halten.

FC Bayern: Neuaufstellung in der Defensive

Avancen für Kim gibt es wohl aus Italien: Laut "Gazetta dello Sport" ist Inter Mailand an einer Leihe interessiert. Für Kim wäre es die Rückkehr in die Serie A: 2023 wurde er dort mit Neapel sensationell Meister.

Die Bayern zogen in der Folge die Ausstiegsklausel und überwiesen 50 Millionen Euro. Tiefer griff man in der letzten Saison nur für Harry Kane in die Tasche. Nach der Verpflichtung von Hiroki Ito vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart scheint man sich an der Säbener Straße in dieser Saison in der Defensive aber anders aufstellen zu wollen.

Für einen Wechsel zu Inter sprechen vor allem zwei Argumente: In Mailand beschäftigte man sich bereits vor zwei Jahren schon einmal mit Kim, außerdem kennen sich die Transfer-Macher beim FCB und bei Inter gut.

Beim italienischen Meister könnte die Notwendigkeit eines neuen zentralen Abwehrspielers durch den möglichen Abgang von Stefan de Vrij entstehen. Der Vertrag des Niederländers läuft in einem Jahr aus.

So könnte man in diesem Sommer noch Geld durch einen Wechsel generieren. De Vrij wird mit einigen arabischen Klubs in Verbindung gebracht.