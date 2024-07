Offiziell! FC Bayern verpflichtet Michael Olise

IMAGO/Sebastian Frej

Michael Olise hat beim FC Bayern unterschrieben

Was die Spatzen schon seit Tagen von den Dächern München pfeifen, ist nun perfekt! Der FC Bayern hat Michael Olise vom englischen Erstligisten Crystal Palace unter Vertrag genommen. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Sonntagabend.

Michael Olise kehrt Crystal Palace den Rücken und heuert beim FC Bayern an. Das bestätigten die Klubs am Sonntag. Der 22-jährige Offensivspieler hat einen Vertrag bis Ende Juni 2029 unterzeichnet.

"Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise. In den Gesprächen hat er schnell signalisiert, dass er unbedingt zum FC Bayern möchte. Wir freuen uns sehr auf ihn, er wird unser Spiel bereichern", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer offiziellen Mitteilung auf "fcbayern.com" zitiert.

Sportdirektor Christoph Freund ergänzt: "Michael ist schnell, trickreich, torgefährlich und offensiv sehr variabel einsetzbar. Seine Statistiken bei Toren und Assists sind heute schon hervorragend. Mit seinen 22 Jahren ist Michael bereits sehr weit, zudem ist er hungrig und hat noch sehr viel Potential. Für Spieler wie Michael Olise kommen die Fans ins Stadion."

Diese Summe soll der FC Bayern zahlen

Der Franzose, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, vorzugsweise aber auf dem rechten Flügel sein Unwesen treibt, überzeugte 2023/24 trotz einer langen Verletzungspause mit zehn Toren und sechs Vorlagen in 19 Spielen im englischen Oberhaus.

"Die Gespräche mit dem FC Bayern waren sehr positiv und ich bin sehr glücklich, nun bei einem so großen Verein zu spielen. Das ist eine tolle Herausforderung, und genau danach habe ich gesucht", bezieht der Neuzugang selbst zu seinem Wechsel Stellung. "Ich möchte mich auf diesem Niveau beweisen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir mit unserer Mannschaft in den kommenden Jahren so viele Titel wie möglich gewinnen."

Damit Olise in München eine neue Herausforderung angehen kann, soll der Bundesligist laut "Sky" etwa 60 Millionen Euro nach London überweisen. Die Summe beinhaltet dem TV-Sender zufolge allerdings schon mögliche Bonus-Zahlungen.