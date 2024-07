BVB legt Preisschild fest: Can weckt Interesse in Italien

IMAGO/Steinbrenner

Emre Can (l.) ist Kapitän des BVB

Als Kapitän von Borussia Dortmund war Emre Can in der abgelaufenen Saison nicht immer unumstritten. Dennoch schaffte es der Mittelfeld-Abräumer des BVB als Nachrücker in den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nun ist offenbar ein Klub aus Italien an dem 30-Jährigen interessiert.

Laut "Bild" war die SSC Neapel bereits im Winter an einer Verpflichtung von Emre Can interessiert. Nun rückt der deutsche Nationalspieler der Boulevardzeitung zufolge erneut in den Fokus des Klubs, der letztes Jahr als amtierender Meister mit Platz zehn weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Um in der neuen Spielzeit wieder oben mitzuspielen, holte man Star-Trainer Antonio Conte an den Fuß des Vesuvs. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, sucht der Verein intensiv nach Verstärkungen. Für den dreifachen Champion der Serie A ist der BVB-Kapitän so interessant, weil er die Liga aus seiner Zeit bei Juventus Turin bestens kennt.

BVB: Kehrt Emre Can nach Italien zurück?

Zwischen 2018 und 2020 trug der gebürtige Frankfurter gemeinsam mit Superstar Cristiano Ronaldo zusammen das Trikot der Alten Dame, bevor der 47-fache Nationalspieler in die Bundesliga zurückkehrte und bei Borussia Dortmund unterschrieb. Bei den Westfalen steht Can noch bis 2026 unter Vertrag.

Dennoch ist laut "Bild" nicht ausgeschlossen, dass die Schwarz-Gelben den Mittelfeld-Abräumer bei einem passenden Angebot gehen lassen. Demnach wäre der Ruhrpott-Klub bei einer Ablösesumme von zehn bis 15 Millionen Euro gesprächsbereit, obwohl Can letzte Saison auf der Sechser-Position gesetzt war.

Dennoch stand das ehemalige Talent des FC Bayern vermehrt in der Kritik. Besonders in der Hinrunde machte der 30-Jährige nicht immer die beste Figur. Mit Pascal Groß von Brighton & Hove Albion steht ein Neuzugang in den Startlöchern, der Can auf seiner Position in der BVB-Schaltzentrale Konkurrenz machen wird.