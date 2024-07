Hertha BSC drängt auf Abschied von Verkaufskandidaten

IMAGO/M. Popow

Myziane Maolida und Wilfried Kanga haben bei Hertha BSC keine Zukunft

Einst verpflichtete Hertha BSC die Offensivspieler Wilfried Kanga und Myziane Maolida als Hoffnungsträger für die Offensive. Doch beide Spieler fanden sich in der Hauptstadt nie richtig zurecht. Nun drängen die Berliner auf einen Verkauf des Duos, das nicht einmal mehr zusammen mit der Mannschaft trainieren darf.

Insgesamt neun Millionen Euro legte Hertha BSC für Wilfried Kanga und Myziane Maolida auf den Tisch. Den Bundesliga-Abstieg der Alten Dame konnte das Offensiv-Duo in der Saison 2022/23 nicht verhindern. Längst ist man sich in Berlin einig, dass sich die Wege mit den Angreifern im Sommer endgültig trennen sollen.

Die abgelaufene Spielzeit verbrachte Kanga bei Leihklub Standard Lüttich in der belgischen Jupiler Pro League. Dort hat sich der 26-Jährige nach einer ordentlichen Saison mit neun Toren in 27 Spielen durchaus für andere Klubs interessant gemacht. Laut "kicker" sollen Vereine aus der MLS, Frankreich und Belgien an einer Verpflichtung dran sein.

Hertha BSC: Maolida und Kanga sollen individuell trainieren

Ähnlich verhält es sich bei Maolida, der in der letzten Saison an den schottischen Erstligisten Hibernians Edinburgh abgegeben wurde. Dort blühte der Angreifer mit elf Treffern in 20 Pflichtspielen auf. Das Interesse an einer festen Verpflichtung des Nationalspielers der Komoren durch die Hibs sei aber inzwischen abgekühlt. Aber auch andere Klubs von der Insel wollen den 25-Jährigen.

Fest steht laut "kicker" bislang aber nur, dass Hertha BSC auf eine schnellstmögliche Trennung der beiden Transfer-Flops pocht. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining von Dardai-Nachfolger Cristian Fiel wird es dem Fachmagazin zufolge nicht geben, um den Druck die "Verkaufskandidaten eins und zwei" zusätzlich zu erhöhen.

Stattdessen sollen Maolida (Vertrag bis 2025) und Kanga (2026) separat in der Hauptstadt trainieren.