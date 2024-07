Medien: Noch kein neues Tah-Angebot des FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Jonathan Tah zieht es wohl zum FC Bayern

Der FC Bayern bemüht sich um die Dienste von Jonathan Tah. Zu einem Durchbruch in den Gesprächen mit Bayer Leverkusen soll es aber weiterhin nicht gekommen sein. Die Rheinländer halten sich öffentlich bedeckt.

"Generell erwarte ich, dass mit Ende der EM wieder mehr Bewegung in den Transfermarkt kommt", wird Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von "Bild" zitiert.

Laut der Boulevardzeitung hat der FC Bayern noch kein neues Angebot für Tah abgegeben. Die erste Offerte soll weniger als 20 Millionen Euro betragen haben. Bayer Leverkusen schweben aber offenbar rund 40 Millionen Euro für den Innenverteidiger vor. Tah besitzt beim amtierenden Meister ein Arbeitspapier bis 2025.

Der 28-Jährige strebt übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Wechsel nach München an. Transfer-Reporter Fabrizio Romano vermeldete am Montag, dass der FC Bayern zuversichtlich ist, in Kürze einen Transfer von Tah auf die Beine zu stellen. Die Verhandlungen zwischen den beiden Bundesliga-Klubs sollen in dieser Woche wohl weitergehen.

FC Bayern gibt wohl Matthijs de Ligt ab

Tah weilt nach dem Viertelfinal-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM gegen Spanien (1:2 n.V.) im Urlaub. Sollten sich die beteiligten Parteien bis dahin nicht einigen, müsste Tah am 28. Juli zum Trainingslager von Bayer Leverkusen anreisen, so "Bild".

Der FC Bayern dürfte jedoch bemüht sein, die angestrebte Verpflichtung schon früher abzuschließen. Die Münchner haben in der laufenden Transferperiode bereits mit Hiroki Ito (zuvor beim VfB Stuttgart) einen Innenverteidiger verpflichtet. Mit Matthijs de Ligt steht ein Abwehrmann dagegen wohl vor dem Abschied. Manchester United arbeitet an einem Transfer des 24-Jährigen.

Mit Minjae Kim, Dayot Upamecano sowie Eric Dier stehen drei weitere prominente Innenverteidiger im Kader des FC Bayern.