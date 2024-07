VfB Stuttgart denkt an Ausstieg aus Demirovic-Poker

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Der VfB Stuttgart und FC Augsburg verhandeln über die Ablöse für Ermedin Demirovic

Der VfB Stuttgart verhandelt aktuell mit dem FC Augsburg über einen Transfer von Ermedin Demirovic. Doch die Vorstellungen der beiden Bundesliga-Klubs liegen offenbar noch weit auseinander. Steigen die Schwaben deshalb nun aus dem Poker um den Angreifer aus?

Der Abgang von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zum BVB gilt als nahezu sicher. Mit Ermedin Demirovic vom FC Augsburg haben die Schwaben bereits einen Ersatz an der Angel. Jedoch verlaufen die Verhandlungen der Bundesligisten über die Ablöse nicht so zielführend wie erhofft.

Der "kicker" vermeldete in seiner Montagsausgabe, dass die Fuggerstädter mindestens 25 Millionen Euro für den Nationalspieler aus Bosnien Herzegowina haben wollen. Der VfB hingegen soll bei den Bayern bislang nur mit einem Gebot von unter 20 Millionen Euro vorstellig geworden sein. Der Fachmagazin bezeichnet die Verhandlungen daher als "schleppend".

Einigung zwischen VfB Stuttgart und FC Augsburg "durchaus möglich"

"Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg legte dann am Abend in der TV-Sendung "Transfer Update - Die Show" nach und erklärte, dass der FC Augsburg unlängst die nächste Offerte in Höhe von 18 Millionen Euro aus dem Schwabenland zurückgewiesen hat. Legt der VfB deshalb nun die schwierigen Gesprächen ganz aufs Eis?

Plettenberg hält eine Einigung zwar weiterhin für "durchaus möglich", schob aber direkt hinter: "Wenn sich da in den nächsten 48 Stunden nichts tut, dann hat Stuttgart die Option im Kopf, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen." Ob der VfB mit einer verbesserten Offerte nochmals in Augsburg vorstellig wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Beim FC Augsburg steht Demirovic eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Einen Nachfolger für den gebürtigen Hamburger hat der Klub bereits verpflichtet. Wie am Freitag bekannt wurde, hat der wuchtige Mittelstürmer Steve Mounié bis 2027 in Augsburg unterschrieben. Der 29-Jährige ist nach Ablauf seines Vertrags bei Stade Brest ablösefrei.