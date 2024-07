Bericht: VfB Stuttgart an Island-Juwel interessiert

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Orri Óskarsson wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht

Der VfB Stuttgart sucht fieberhaft nach einem Ersatz für Serhou Guirassy, der sich aller Voraussicht nach dem BVB anschließen wird. Auf der langen Liste soll auch ein isländisches Sturm-Talent stehen, das aktuell noch beim FC Kopenhagen in Dänemark unter Vertrag steht.

Die Suche nach Verstärkungen für die Mittelstürmerposition beim VfB Stuttgart, die durch den bevorstehenden Verlust von Torjäger Serhou Guirassy oberste Priorität genießen, verlaufen alles andere als optimal. Der Verbleib von Deniz Undav ist weiterhin offen. Für den deutschen Nationalspieler müssten die Schwaben wohl an die finanzielle Schmerzgrenze gehen.

Und auch externe Lösungen sind für den Vizemeister aktuell schwer zu realisieren. Die Verhandlungen mit dem FC Augsburg über einen Wechsel von Ermedin Demirovic führten bislang zu keinem Ergebnis und verlaufen dem "kicker" zufolge "schleppend". Andre Silva von RB Leipzig ist laut "Sky" zwar ein Kandidat, aber durch sein Gehalt in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro nicht realisierbar.

VfB Stuttgart hat Sturm-Juwel aus Island im Blick

Ein weiterer Kandidat für die vakante Position im Sturmzentrum des VfB Stuttgart ist dem Pay-TV-Sender zufolge Orri Óskarsson. Der 19-Jährige steht aktuell noch bis 2027 beim FC Kopenhagen unter Vertrag. Dort hat das isländische Offensiv-Juwel allerdings schon ordentlich Eindruck hinterlassen.

In der abgelaufenen Superliga-Spielzeit brachte es der achtfache Nationalspieler auf neun Treffer und sechs Vorlagen in 26 Ligapartien. Mit vier Torbeteiligungen in der Qualifikation der Champions League sorgte der Mittelstürmer fast im Alleingang dafür, dass der Traditionsklub in der Königsklasse antreten durfte.

Bereits in der dänischen U19-Liga hatte Óskarsson aufhorchen lassen. Dort beeindruckte der in Reykjavik geborene Angreifer mit 41 Toren in 40 Einsätzen.