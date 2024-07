Guirassy kommentiert Anton-Wechsel zum BVB

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Waldemar Anton wird wohl weiter mit Serhou Guirassy zusammen spielen

Serhou Guirassy hat kurz nach der Vollzugsmeldung den Transfer seines Mitspielers Waldemar Anton zu Borussia Dortmund kommentiert. Eine etwas skurrile Aktion.

Stuttgarts Abwehrchef Waldemar Anton wechselt zu Borussia Dortmund. Was seit Wochen heiß diskutiert wurde, ist seit Montagabend Fakt. Beide Klubs machten den Transfer offiziell.

Kurz darauf reagierte Noch-Stuttgart-Stürmer Serhou Guirassy auf den Abgang.

"Krasser Spieler! Alles Gute für deine Zukunft", schrieb der Nationalspieler Guineas in einer Instagram-Story zu dem Transfer und teilte den Beitrag des VfB.

Auch Guirassy wechselt zum BVB

Kurios ist der Beitrag insofern, als auch Guirassy so gut wie sicher als BVB-Zugang feststeht und damit in der kommenden Spielzeit zusammen mit Anton im Ruhrgebiet spielen wird.

Der Transfer des VfB-Rekordtorschützen steht Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. Die Schwarz-Gelben aktivieren die Ausstiegsklausel Guirassys und müssen circa 18,5 Millionen Euro an den VfB überweisen.

Wie "Sky" berichtet, soll noch in dieser Woche der Medizincheck anstehen. Anschließend soll der Angreifer einen Vertrag über drei bis vier Jahren unterschreiben.

Guirassy macht in Dortmund Gehaltssprung

Der Deal lohnt sich auch finanziell: Beim BVB soll Guirassy neun Millionen Euro pro Jahr kassieren.

Dass Guirassy dem VfB Stuttgart in diesem Sommer den Rücken kehren wird, hat Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in der vergangenen Woche am Rande des Trainingsauftakts gegenüber Journalisten bestätigt.

Auch bei Anton musste der BVB eine Ausstiegsklausel ziehen und überwies übereinstimmenden Berichten zufolge 22,5 Millionen Euro an die Stuttgarter.

Laut "Sky" verdient Anton beim BVB künftig rund sechs Millionen Euro im Jahr, ähnlich wie etwa Abwehrkollege Nico Schlotterbeck. In Dortmund soll er Abwehrchef Mats Hummels ersetzen, der den Klub zu Saisonende verlassen hatte.