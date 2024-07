Lässt sich Tuchel erneut auf eine "Rettermission" ein?

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Tuchel musste seinen Platz auf der Trainerbank des FC Bayern räumen

Seit seinem Aus beim FC Bayern ist es um Thomas Tuchel ruhig geworden. Etwas intensiver wurde der Fußballlehrer zwischenzeitlich mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht, doch die Gespräche endeten letztlich ergebnislos. Wie geht es nun weiter mit dem 50-Jährigen?

Im großen Trainer-Karussell ist Thomas Tuchel in diesem Sommer ohne Platz geblieben. Namhafte Klubs wie der FC Barcelona, der FC Chelsea, Liverpool und auch Juventus Turin entschieden sich für andere Namen. Andere Vereine wie Manchester United und Paris Saint-Germain hielten am Ende trotz einiger Turbulenzen während der Saison 2023/24 an Erik ten Hag und Luis Enrique fest.

Tuchel wird den Start der neuen Spielzeit somit als Beobachter erleben - und damit offenbar auch kein Problem haben. Wie die "Sport Bild" berichtet, ist eine einjährige Auszeit für den Ex-Bayern-Coach durchaus denkbar. Wohl auch deshalb, weil er angesichts seiner Erfolge weiß, dass ihm früher oder später wieder neue Angebote vorliegen werden.

Nach Bayern-Aus: Diesen Job schließt Tuchel aus

Ob der 50-Jährige erneut dazu bereit wäre, während der laufenden Saison bei einem Verein einzuspringen, ist allerdings nicht klar. Beim deutschen Rekordmeister hatte er dies zuletzt getan und eher durchwachsene Erfahrungen gemacht. Zwar rettete er in seiner ersten Saison noch den Meistertitel, wirklich rund lief es für ihn aber schon in seinen ersten Trainer-Monaten in München nicht.

Keine Option ist für Tuchel der "Sport Bild" zufolge der Posten eines Nationaltrainers. Hier dürfte nach der Europameisterschaft traditionell der ein oder andere Platz frei werden. "Im Moment", so heißt es, schließe der Fußballlehrer diese Möglichkeit jedoch aus. Heißt: Tuchel will zurück in den Vereinsfußball. Ob das erst im Sommer 2025 passiert oder vielleicht doch schon während der Saison 2024/25, bleibt abzuwarten.