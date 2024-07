Fix! FC Bayern verpflichtet Joao Palhinha

IMAGO/Revierfoto

Joao Palhinha wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern hat die einjährige Hängepartie um Wunschspieler Joao Palhinha beendet. Wie die Münchner am Donnerstag vermeldeten, ist der Wechsel des portugiesischen Mittelfeldspielers vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister endlich perfekt.

Laut Vereinsmitteilung hat der 29-Jährige einen Vertrag bis 2028 beim FC Bayern unterschrieben. Medienberichten zufolge kostet der EM-Teilnehmer eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro.

"Das ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben", wird der Neuzugang zitiert. "Ich spiele nun für einen der absoluten Topklubs in Europa, damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, und darauf bin ich sehr stolz. Ich freue mich auf die Atmosphäre und auf die Fans in der Allianz Arena. Ich möchte mit dem FC Bayern Erfolge feiern, Titel gewinnen – dafür werde ich alles geben", versicherte Palhinha.

Schon im vergangenen Sommer wäre Palhinha fast beim FC Bayern gelandet. Am Deadline Day ließ der FC Fulham den eigentlich perfekten Deal aber platzen, weil man kurzfristig keinen Ersatz mehr an Land ziehen konnte.

"Joao wollte unbedingt zum FC Bayern"

Palhinha reiste daraufhin zurück nach London, obwohl der Sechser in München schon Medizincheck und Fototermine absolviert hatte.

"Palhinha stand bereits im vergangenen Sommer beim FC Bayern hoch im Kurs – zurecht! Es war wichtig, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Joao wollte unbedingt zum FC Bayern und solche Spieler brauchen wir. Er ist ein wichtiger Baustein für unsere Zukunft", kommentierte Sportvorstand Max Eberl den Deal.

"Er wird sehr wertvoll für den FC Bayern werden", zeigte sich Sportdirektor Christoph Freund überzeugt. Der Routinier sei "zweikampfstark" und habe "ein sehr gutes Kopfballspiel". "Er kann einer Mannschaft Struktur geben, spielt einen konstanten, sehr reifen Fußball. Zudem hat er einen super Charakter, er ist ein absoluter Leader-Typ", schwärmte der Österreicher.

Mit Palhinha bekommt der FC Bayern die bereits von Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel vehement geforderte Verstärkung für das defensive Mittelfeld. Der Deal könnte weitreichende Folge für andere Mittelfeld-Stars wie Leon Goretzka oder Joshua Kimmich haben, deren Zukunft beim FC Bayern noch unklar ist.

Palhinha ist der dritte Top-Transfer, den der FC Bayern in diesem Sommer tätigt. Zuvor hatten bereits Michael Olise (Crystal Palace) und Hiroki Ito (VfB Stuttgart) in München unterschrieben.