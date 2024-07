VfB-Boss kommentiert harten Undav-Poker

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Der VfB Stuttgart will Nationalspieler Deniz Undav halten

Bleibt er oder bleibt er nicht? Hinter der Zukunft von Deniz Undav beim VfB Stuttgart steht nach wie vor ein Fragezeichen. Vorstandschef Alexander Wehrle bleibt zuversichtlich.

"Wir haben bei ihm gute Chancen", kommentierte Wehrle den Poker um Undav bei "BW24".

Der 49-Jährige machte aber gleichzeitig klar: "Am Ende kann es auch eine Frage der Zeit werden. Irgendwann müssen wir vielleicht auch sagen: bis hierhin und nicht weiter. Dieser Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen und nach der EM wird der Markt erst richtig in Bewegung kommen."

Undav war in der vergangenen Saison von Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Der 27-Jährige hatte mit 18 Bundesliga-Toren und zehn Vorlagen großen Anteil an der Vize-Meisterschaft und der damit einhergehenden Qualifikation für die Champions League.

Undav sei "ein Stürmer mit einer sehr guten Quote, mit vielen Assists und mit einer großen Bedeutung für die Kabine", lobte Wehrle den EM-Fahrer.

VfB Stuttgart hofft auf Klarheit

"Nicht umsonst wurde er in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Und er hat sich zu hundert Prozent zu uns bekannt. Deshalb sind wir auch bereit, einen Transfer mit diesem für unsere Verhältnisse sehr großen finanziellen Volumen zu realisieren. Wir werden gewissen Grenzen aber nicht überschreiten, wir bleiben vernünftig", führte der VfB-Vorstandschef weiter aus.

Es "wäre schön, wenn wir zum ersten Pflichtspiel die Mannschaft zusammen hätten", äußerte Wehrle seinen Wunsch nach Klarheit. Der VfB Stuttgart trifft am 17. August im Supercup auf Bayer Leverkusen.

Wie "Bild" berichtete, hat Brighton & Hove Albion das erste Angebot des VfB Stuttgart in Höhe von 23 Millionen Euro plus Boni abgelehnt. Doch damit wollen sich die Schwaben wohl nicht abfinden. Der Boulevardzeitung zufolge gibt der VfB nun "Vollgas", die Offerte soll noch in dieser Woche erhöht werden.