BVB-Vertragskonstrukt von Groß durchgesickert

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Pascal Groß zieht es wohl zum BVB

Pascal Groß hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Nun ist durchgesickert, wie das Vertragskonstrukt beim BVB ausschauen soll.

Laut "Sport Bild" erhält Groß bei Borussia Dortmund ein Arbeitspapier über zwei Jahre. Erreicht der 33-Jährige entsprechende Einsatzzeiten, verlängert sich der Kontrakt offenbar um eine weitere Saison.

"Sky" hatte zuletzt bereits über eine Einigung zwischen Groß und dem BVB berichtet. Eintracht Frankfurt soll sich ebenfalls Hoffnung auf eine Verpflichtung des Nationalspielers gemacht haben.

Die Ablösesumme für Groß könnte sich offenbar auf acht bis zehn Millionen Euro belaufen. Der zentrale Mittelfeldmann ist ursprünglich noch bis 2025 an Brighton & Hove Albion gebunden. Nun zieht es den Routinier aber wohl aus der Premier League zurück in die Bundesliga. Groß war in der Vergangenheit bereits in Diensten des FC Ingolstadt im deutschen Fußball-Oberhaus aufgelaufen.

2017 zog es ihn von den Schanzern nach Brighton. Bei den Seagulls entwickelte sich Groß schließlich zum Nationalspieler. Bei der Fußball-EM in Deutschland absolvierte er einen Einsatz. So wurde Groß im Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) in der Halbzeit für Robert Andrich eingewechselt.

BVB: Erstmals Champions League für Groß

Der Rechtsfuß dürfte beim BVB einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld einnehmen. Für Groß bietet sich bei den Schwarz-Gelben die Gelegenheit, erstmals in seiner Karriere in der Champions League aufzulaufen. Der Tabellenfünfte der angelaufenen Bundesliga-Saison gewinnt durch den bevorstehenden Transfer jede Menge Erfahrung für seine Mannschaft.

Borussia Dortmund hat mit Waldemar Anton am Montag bereits einen anderen deutschen EM-Fahrer verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt dank einer Ausstiegsklausel für rund 22,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Westfalen.