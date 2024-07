Tah zum FC Bayern? Ex-Funktionär "zwiegespalten"

IMAGO/Markus Ulmer

Jonathan Tah steht beim FC Bayern hoch im Kurs

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen pokern übereinstimmenden Medienberichten zufolge um einen Transfer von Jonathan Tah. Michael Reschke, in der Vergangenheit bei beiden Vereinen angestellt, sieht den möglichen Wechsel des Nationalspielers "zwiegespalten".

Jonathan Tah ist eines der Gesichter von Bayer Leverkusen. Der Innenverteidiger spielt bereits seit 2015 für die Rheinländer. In der vergangenen Saison feierte der 28-Jährige mit der Werkself den Double-Gewinn.

Nun soll es Tah in Richtung FC Bayern ziehen. Die Bundesligisten liegen in puncto Ablösesumme aber wohl noch ein ganzes Stück auseinander.

Michael Reschke ist bezüglich des möglichen Wechsels "etwas zwiegespalten". "Jonathan ist ein herausragender Bundesligaspieler und hat in Leverkusen auch Leaderqualitäten bewiesen", begründete der ehemalige Funktionär beider Klubs bei "Sky": "Die Leverkusener haben eine herausragende Saison gespielt und können auch in der Champions League eine sehr gute Rolle spielen, in der Bundesliga sowieso."

Bei Tah schlage sein Herz "noch ein kleines bisschen für Leverkusen", so der 66-Jährige.

De Ligt vor Abschied vom FC Bayern?

Der FC Bayern ist in der Innenverteidigung mit Eric Dier, Minjae Kim, Dayot Upamecano, Hiroki Ito sowie Matthijs de Ligt breit aufgestellt. Letztgenannter könnte jedoch schon bald aus München in Richtung Manchester United weiterziehen.

"Wenn der Tah-Transfer auch noch über die Bühne geht, sind die Bayern hinten von der Anzahl der Spieler her viel zu breit aufgestellt. Sie müssen normalerweise noch Abwehrspieler abgeben, und zwar nicht nur wegen der Konkurrenzsituation, sondern ganz sicher auch aus wirtschaftlichen Gründen", kommentierte Reschke die Personalsituation.

Reschke war zwischen 1979 und 2014 in verschiedenen Funktionen bei Bayer Leverkusen angestellt. Anschließend wechselte er zum FC Bayern, wo er bis 2017 als Technischer Direktor arbeitete. Es folgten Engagements beim VfB Stuttgart sowie FC Schalke 04.