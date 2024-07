Ex-Schalke-Juwel gesteht: "Es fällt mir schon schwer"

IMAGO/Roger Petzsche

Assan Ouedraogo (r.) ist neu im Kader von RB Leipzig

Assan Ouedraogo hat im Alter von gerade 18 Jahren den Schritt in die Fußball-Bundesliga gewagt und hat sich in Richtung RB Leipzig verändert. Die Roten Bullen überwiesen schlappe zehn Millionen Euro an den FC Schalke 04 aus der zweiten Liga, wo er in der Knappenschmiede zuvor ausgebildet wurde. Nach seinen ersten Trainingseinheiten beim Champions-League-Klub zog Ouedraogo nun eine erste Zwischenbilanz.

Der Mittelfeldspieler machte überhaupt keinen Hehl daraus, dass er sich fußballerisch in Leipzig auf einem ganz neuen Niveau befindet. Ganz problemlos sei der Start bei den Sachsen daher nicht verlaufen, wie Ouedraogo anhand eines Beispiels einräumte.

"Es fällt mir im Training schon schwer. Wir spielen jetzt das komplette Gegenteil von dem, was ich in den vergangenen Jahren gespielt habe. Beim Pressing komplett durchzulaufen, kannte ich bisher so nicht", wurde der Teenager in der "Bild" zitiert.

Der gebürtige Mülheimer hatte in der abgelaufenen Saison sein Profi-Debüt für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga gefeiert, wirkte in insgesamt 18 Pflichtspielen mit und schoss dabei drei Treffer.

Nachdem der deutsche U17-Weltmeister von zahlreichen Bundesliga-Klubs umworben wurde, entschied er sich letztlich für den Schritt nach Leipzig und unterschrieb bei RB einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Großes Lob von Leipzig-Trainer Rose

Trotz des großen Leistungsunterschieds im Vergleich zu seiner bisherigen Profi-Station auf Schalke geht der Youngster sein Abenteuer bei RB Leipzig voller Ehrgeiz und Tatendrang an: "Ich will mich hier durchsetzen. Ich bin mir der großen Herausforderung bewusst. Aber die möchte ich bestehen."

Rückendeckung bekam Ouedraogo nach den ersten Trainingseinheiten direkt von seinem neuen Cheftrainer Marco Rose.

Der RB-Coach lobte den Neuzugang überschwänglich: "Er ist ein junges Top-Talent. Ein Spieler, der Physis und eine technische Finesse hat, dynamisch ist. Von ihm versprechen wir uns, dass er sich hier sehr gut entwickelt und integriert. Da mache ich mir aber nach den ersten Eindrücken keinerlei Sorgen. Wir sind uns sicher, dass wir einen Superspieler dazu geholt haben."