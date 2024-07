Bayern-Abschied wird immer konkreter

IMAGO/ULMER

Matthijs de Ligt (l.) wird den FC Bayern aller Voraussicht nach verlassen

Geht es jetzt ganz schnell? Der FC Bayern und Manchester United sollen offiziell die Gespräche über einen Transfer von Matthijs de Ligt gestartet haben.

Seit Tagen deutet sich an, dass Matthijs de Ligt während der laufenden Wechselperiode vom FC Bayern zu Manchester United weiterzieht. Die Münchner sollen in der Abwehrmitte inzwischen ohne den 24-Jährigen planen.

Wie "Bild" berichtet, könnte ein Transfer bereits in der kommenden Woche abgeschlossen werden.

De Ligt ist am Mittwochabend mit den Niederlanden im EM-Halbfinale gegen England (1:2) ausgeschieden. Der Innenverteidiger blieb wie im restlichen Turnierverlauf ohne Einsatz. Nun steht eine Entscheidung bezüglich seiner sportlichen Zukunft im Vereinsfußball bevor.

FC Bayern und Manchester United offenbar in Kontakt

Ein Wechsel zu Manchester United zeichnet sich hierbei immer deutlicher ab. "Bild" zufolge befinden sich der FC Bayern sowie die Red Devils mittlerweile offiziell in Kontakt. "Sky" berichtet von "direktem Austausch" und "fortgeschrittenen Gesprächen".

Der FC Bayern fordert angeblich rund 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Wie "Sky" wissen will, bietet Manchester United bislang noch nicht die kolportierte Wunschsumme. Laut "Bild" ist an der Säbener Straße noch keine offizielle Offerte eingegangen. Die Ablösevorstellungen beider Klubs würden aber "kaum auseinander" liegen, so die Boulevardzeitung.

De Ligt will wohl vom FC Bayern zu Manchester United

Während noch offen ist, wie viel der FC Bayern letztlich kassieren würde, soll bei de Ligt selbst Klarheit herrschen. Der Oranje-Star will laut "Sky" "definitiv" zu Manchester United. Transfer-Reporter Fabrizio Romano schrieb bereits am Sonntag von "grünem Licht".

De Ligt war erst 2022 für rund 67 Millionen Euro von Juventus an die Säbener Straße gekommen. Nun stehen die Zeichen auf Abschied. Der FC Bayern soll sich wiederum um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen bemühen. Mit Hiroki Ito (zuvor VfB Stuttgart) wurde in diesem Sommer bereits ein Innenverteidiger verpflichtet.