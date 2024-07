Sorge um Sommertransfer: Guirassy reist aus Dortmund ab

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy sollte eigentlich zum BVB wechseln

Der Transfer von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zum BVB ist am Mittwoch unerwartet ins Stocken geraten. Nun ist der Angreifer sogar aus Dortmund abgereist.

Das zeigen Bilder und Video-Aufnahmen der "Ruhr Nachrichten" vom Dortmunder Flughafen. Demnach hat der designierte Sommer-Neuzugang am Donnerstagvormittag einen Flieger in Richtung Stuttgart bestiegen. Um 11:15 Uhr hob seine Maschine ab und Guirassy brach in die alte Heimat auf.

Eigentlich hätte der Torjäger längst einen Vertrag beim BVB unterschreiben und ins Dortmunder Mannschaftstraining einsteigen sollen.

Doch am Mittwoch ergaben sich Komplikationen beim Medizincheck. "Während einer medizinischen Untersuchung von Serhou Guirassy wurde eine Verletzung festgestellt, die einer weiteren Abklärung bedarf", teilte der Revierklub offiziell mit.

Laut "Sport Bild" soll es sich um eine Außenbandverletzung im Knie handeln, die von einer Länderspielreise mit Guinea Anfang Juni stammt.

BVB will 18 Millionen Euro für Guirassy zahlen

In der medizinischen Abteilung des BVB soll man zwar vorsichtig optimistisch sein, dass sich die Blessur konservativ behandeln lässt und eine baldige Genesung eintreten wird. Dennoch soll in den nächsten Tagen eine weitere Untersuchung bei einem externen Spezialisten durchgeführt werden.

Laut "Sky" will Borussia Dortmund die Verpflichtung von Guirassy gleichwohl so bald wie möglich finalisieren.

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart rechnen wohl ebenfalls damit, dass der Deal letztlich über die Bühne geht. Beide Bundesligisten stehen offenbar weiterhin in Kontakt.

Guirassy kann den VfB Stuttgart in diesem Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Die erforderliche Ablösesumme soll sich auf rund 18 Millionen Euro belaufen. In Dortmund winkt dem ehemaligen Kölner ein Vierjahresvertrag.

VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth hatte den sich anbahnenden Abschied bereits am Rande des Stuttgarter Trainingsauftakts bestätigt.