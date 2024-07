Coman-Seite stellt brisante Meldung richtig

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Bayern-Star Kingsley Coman schied mit der Frankreich-Elf im Halbfinale aus

Tritt Kingsley Coman tatsächlich mit nur 28 Jahren aus der französischen Fußball-Nationalmannschaft zurück? Laut einem Bericht aus Frankreich soll der EM-Fahrer des FC Bayern, der mit seinem Land zuletzt im Halbfinale scheiterte, aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten verärgert sein und über einen Rücktritt nachdenken. Nun hat die Coman-Seite auf den Wirbel reagiert.

Das hatte sich Kingsley Coman anders vorgestellt: Bei der Fußball-EM 2024 stand der Flügelspieler des FC Bayern lediglich für einen Kurzeinsatz für die französische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Nur beim 0:0 gegen die Niederlande in der Gruppenphase wurde Coman berücksichtigt und für die letzten 15 Minuten eingewechselt. Dabei hatte er sich nach einer Muskelverletzung extra herangekämpft und war zum Turnierstart fit geworden.

Dennoch setzte Frankreich-Trainer Didier Deschamps nicht auf den Bayern-Star. Kein Wunder also, dass Coman verärgert und frustriert gewesen sein soll und zwar so sehr, dass er laut "L'Équipe"-Informationen angeblich sogar darüber nachdenkt, seine Karriere bei der Équipe Tricolore zu beenden. Eine Meldung, die hohe Wellen schlug.

Doch wie "Bild" herausgefunden hat, ist an den vermeintlichen Gedankenspielen des Bayern-Stars gar nichts dran. Wie das Boulevard-Blatt von einem Sprecher der Coman-Seite erfahren hat, gibt es offenbar keine Pläne des Offensivmannes, fortan nicht mehr für sein Land aufzulaufen. Es sei weiter eine große Ehre, für Frankreich zu spielen, heißt es vom Coman-Lager.

Coman beim FC Bayern nicht fest im Sattel

Natürlich ist gleichzeitig die Hoffnung groß, dass Deschamps in den nächsten Monaten wieder vermehrt auf den Flügelspieler setzt. Frankreich war im EM-Halbfinale mit 1:2 an Spanien gescheitert, das nun am kommenden Sonntagabend gegen England (14.7., 21 Uhr) das Finale der EURO 2024 bestreiten wird.

Mit Blick auf die Vereinsebene gibt es bei Coman derweil allerdings ein weiteres Fragezeichen, das noch aufgelöst werden muss. Denn ob der Franzose, dessen Vertrag eigentlich noch bis Sommer 2027 datiert ist, auch 2024/25 beim FC Bayern spielt, ist laut übereinstimmenden Medienberichten offen.

Angeblich gehört Coman zum Kreis der Verkaufskandidaten, sofern ein geeignetes Angebot eintrudelt.