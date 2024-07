BVB nimmt Abstand von Hertha-Star

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese von Hertha BSC steht wohl nicht länger auf dem BVB-Radar

Anfang Juni wurde Fabian Reese von Hertha BSC noch als Nachfolger für Ian Maatsen bei Borussia Dortmund gehandelt. Doch der BVB nimmt nun offenbar Abstand vom Berliner Offensivspieler.

Wie "Sky" berichtet, ist Reese keine Option mehr beim BVB. Demnach sucht Trainer Nuri Sahin für die Maatsen-Nachfolge einen Spieler mit einem anderen Profil.

Der TV-Sender hatte vor rund einem Monat auf seinem Web-Portal noch geschrieben, dass sich die BVB-Bosse mit Reese beschäftigen. Demnach sahen die Verantwortlichen der Dortmunder Reese eher in defensiverer Rolle und somit als möglichen Abwehrmann in der Viererkette. Erste Sondierungsgespräche sollen zwischen den Lagern schon geführt worden sein.

Doch nun ist der Revierklub offenbar zu dem Entschluss gekommen, einen anderen Spieler für die Linksverteidiger-Position verpflichten zu wollen.

Reese hatte in der vergangenen Zweitliga-Saison mit neun Toren und 14 Vorlagen in 31 Partien eindrucksvoll untermauert, dass er durchaus das Potenzial hat, in der Bundesliga zu spielen. Bei Hertha BSC hatte er allerdings erst im vergangenen Februar vorzeitig bis 2028 verlängert.

Will Hertha BSC Reese verkaufen?

Laut "Sport Bild" plant Hertha im Sommer einen Verkauf des Leistungsträgers. Demnach wittert die Alte Dame ein Millionen-Geschäft und bietet den Angreifer daher aktiv bei anderen Vereinen an.

Reese soll bei einigen Bundesligisten und bei Premier-League-Klubs auf dem Zettel stehen. Eine offizielle Offerte liegt Hertha BSC nach "kicker"-Angaben zwar noch nicht vor, der Poker um den 26-Jährigen dürfte die Hauptstädter aber noch länger beschäftigen, urteilte das Fachmagazin.

Reese wechselte bereits als U17-Spieler von Holstein Kiel zum FC Schalke 04. Für die Königsblauen absolvierte er in den Saisons 2017/18 und 2019/20 insgesamt neun Bundesliga-Spiele.

Nach Leihen zum Karlsruher SC und zur SpVgg Greuther Fürth verkaufte Schalke den Spieler im Januar 2020 zurück zu Holstein Kiel. 2023 folgte der Wechsel zu Hertha BSC.