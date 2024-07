Werder zahlt wohl stolze Millionen-Summe für Defensivmann

IMAGO

Killian Sardella soll zum SV Werder wechseln

Werder Bremen hat auf dem Sommer-Transfermarkt dieser Tage schon zweimal in Millionenhöhe zugeschlagen und sich die Dienste von Skelly Alvero (knapp fünf Millionen Euro von Olympique Lyon) und Keke Topp (zwei Millionen Euro vom FC Schalke 04) gesichert. In Kürze wird wohl ein dritter kostspieliger Neuzugang fix.

Wie das belgische Magazin "voetbalkrant" vermeldet, stehen Werder Bremen und der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht vor einer Einigung hinsichtlich der Personalie Killian Sardella.

Der Defensiv-Allrounder wird schon seit Wochen mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Bis dato hatten sich die beiden Klubs aber noch nicht auf eine Ablösesumme einigen können.

Während der 34-malige belgische Landesmeister sieben Millionen Euro für Sardella gefordert haben soll, wollte Werder bis dato nicht mehr als 4,5 Millionen Euro für den 22-Jährigen ausgeben. Mittlerweile haben sich die Klubs laut dem Medienbericht ungefähr in der Mitte bei sechs Millionen Euro geeinigt.

Werder steht vor dritter Bundesliga-Saison seit Wiederaufstieg

Der endgültige Durchbruch in der Causa könnte somit schon in den nächsten Tagen erreicht werden. Für die Bremer wäre der Deal durchaus ein Transfer mit Signalwirkung, sollen an dem jungen Belgier doch auch mehrere andere Bundesliga-Klub interessiert gewesen sein.

Killian Sardella ist flexibel auf den Defensiv-Positionen einsetzbar, spielte beim RSC Anderlecht zuletzt aber vor allem als Rechtsverteidiger. Er kam in der abgelaufenen Spielzeit in 36 Pflichtspielen zum Einsatz, hat sich spätestens in der Saison 2023/24 als Stammspieler beim RSC durchgesetzt.

Werder Bremen steht in der Bundesliga vor seiner dritten Saison nach dem Wiederaufstieg und will sich 2024/25 weiter stabilisieren. Die letzte Spielzeit hatten die Hansestädter in der oberen Tabellenhälfte als Neunter abgeschlossen.