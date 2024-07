Entscheidender Durchbruch in den Demirovic-Verhandlungen?

IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Ermedin Demirovic wird wohl schon bald für den VfB Stuttgart stürmen

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Top-Torjäger Serhou Guirassy hat sich der VfB Stuttgart quasi festgelegt. Ermedin Demirovic vom Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg soll unbedingt der neue Stürmer am Neckar werden. Nach zuletzt zähen Verhandlungen zwischen dem VfB und dem FCA könnte es jetzt den entscheidenden Durchbruch gegeben haben.

Am Donnerstagabend berichtete zumindest der TV-Sender "Sky" darüber, dass es weitere Gespräche zwischen den Klubs gegeben haben, die positiv verlaufen seien.

So sollen sich die Stuttgarter und die Augsburger in Sachen Ablösesumme für Demirovic "deutlich angenähert" haben. Wie es in dem Medienbericht weiter hieß, könnte der Wechsel, der einen neuen Rekordtransfer für den VfB Stuttgart bedeuten könnte, schon am Wochenende finalisiert werden.

Bis dato haben die Schwaben noch nie mehr als zwölf Millionen Euro für einen externen Neuzugang ausgegeben. Im Falle Ermedin Demirovic werden in diesem Transferfenster aber wohl knapp unter 20 Millionen Euro fällig.

Demirovic mit dem VfB Stuttgart mündlich längst einig

Der 26-Jährige gilt als absoluter Wunschspieler von VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß und soll auch selbst seine Wechsel-Absichten beim FC Augsburg längst hinterlegt haben. Trotzdem stand Demirovic in den letzten Tagen seit dem Vorbereitungsauftakt noch beim FCA auf dem Trainingsplatz und war bei den ersten Einheiten voll mit dabei.

Mündlich sollen sich der Champions-League-Teilnehmer aus dem Ländle und der bosnische Nationalspieler ohnehin längst einig sein. Was jetzt noch fehlt, ist die finale Einigung zwischen den Vereinen in Sachen Ablösesumme für den gebürtigen Hamburger, der ursprünglich bis 2026 in Augsburg unterschrieben hatte.

Insgesamt bringt es Demirovic in seiner laufenden Karriere auf 124 Bundesliga-Einsätze für den SC Freiburg und den FC Augsburg, in denen er 30 Treffer erzielte.