Als Maatsen-Ersatz? BVB hat zwei Senkrechtstarter im Blick

Girona-Star Miguel Gutierrez hat das Interesse des BVB auf sich gezogen

Der BVB ist mit Neu-Trainer Nuri Sahin bereits in die Vorbereitung gestartet. Trotzdem ist der Kader der "Schwarz-Gelben" noch weit davon entfernt, komplett zu sein. Vor allem auf den Außenverteidiger-Positionen wollen die Dortmunder noch nachlegen. Dabei sind nun zwei Spieler in den Fokus gerückt.

Wie "Sky" berichtet, hat der BVB Interesse an Miguel Gutiérrez und Yan Cuoto. Beide spielten in der vergangenen Saison für den FC Girona, der die Spielzeit in Spanien sensationell auf Platz drei beendete und sich für die Champions League qualifizierte.

Während Gutiérrez auf der linken Seite zuhause ist, spielt Cuoto meist auf rechts. Gutiérrez wäre somit der direkte Ersatz für Ian Maatsen. Der Niederländer spielte für eine halbe Saison auf Leihbasis in Dortmund und wusste dabei zu überzeugen. Das Gesamtpaket für eine Verpflichtung war für die Dortmunder allerdings nicht zu stemmen, weshalb der 22-Jährige letztendlich vom FC Chelsea zu Aston Villa wechselte.

Girona-Stars für den BVB?

Das Gesamtpaket könnte auch bei Gutiérrez zum Problem für den BVB werden. Der 22-Jährige steht noch bis 2027 in Girona unter Vertrag. Dementsprechend teuer dürfte der bei Real Madrid ausgebildete Verteidiger werden.

Deswegen soll das Interesse bei Yan Cuoto deutlich konkreter sein. Der brasilianische Nationalspieler kehrte nach zwei Leihspielzeiten bei Girona zu seinem Stammklub Manchester City zurück. Ob der 22-Jährige dort allerdings auf genügend Einsätze kommt, darf zumindest bezweifelt werden.

Weil sein Vertrag bei den "Skyblues" aber im kommenden Sommer ausläuft, machen sich die Dortmunder Verantwortlichen berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer. Demnach soll der BVB bereit sein rund 20 Millionen Euro für den viermaligen brasilianischen Nationalspieler auszugeben. Ob ein solches Angebot bei Manchester City auf Gegenliebe stößt, ist nicht bekannt.

Türkei-Star Ferdi Kadioglu, der ebenfalls lange als Kandidat beim BVB galt, ist indes kein Thema mehr. Durch seine starken Auftritte bei der EM ist der 24-Jährige von Fenerbahce Istanbul wohl zu teuer.