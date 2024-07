Medien: BVB nimmt EM-Shootingstar ins Visier

IMAGO/Joaquim Ferreira

Francisco Conceicao spielte sich bei der EM in den Fokus vieler Vereine

Francisco Conceicao hat mit guten Leistungen bei der Europameisterschaft in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht und dabei nun wohl auch das Interesse des BVB auf sich gezogen.

Am ersten Spieltag der EM rettete Francisco Conceicao Portugal den Sieg gegen Tschechien. Der 21-Jährige war gerade erst eingewechselt worden und erzielte mit seinem ersten Ballkontakt das 2:1 für die Mannschaft von Superstar Cristiano Ronaldo. Auch in den anschließenden Spielen ließ der Flügelstürmer sein Können immer wieder aufblitzen, konnte das Aus im Viertelfinale gegen Frankreich (3:5 n.E.) aber auch nicht verhindern.

Große Aufmerksamkeit in der Bundesliga soll er dennoch erweckt haben. Nachdem bereits vor einigen Tagen von einem generellem Interesse von RB Leipzig berichtet wurde, soll nun auch Borussia Dortmund den Portugiesen in den Fokus genommen haben. Das berichtet "Record".

Will Porto nur den Preis hochtreiben?

Demnach seien die Schwarz-Gelben einer von vielen Vereinen, die die aktuelle Situation des sechsmaligen portugiesischen Nationalspielers genauestens beobachten.

Die Gerüchte rund um Conceicao nahmen zuletzt wieder Fahrt auf, weil Porto-Präsident Andre Villas-Boas angeblich bereit sein soll, Verhandlungen um einen möglichen Verkauf aufzunehmen.

Wie konkret das Interesse des BVB und Co. an Conceicao wirklich ist, ist nicht bekannt. Die Dortmunder haben derzeit eigentlich andere Baustellen. Zudem gibt "Record" an, dass Star-Berater Jorge Mendes in Conceicao das nächste "große Geschäft" wittert und eine möglich Ablösesumme durch das Streuen von Gerüchten künstlich in die Höhe treiben könnte.

Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2022 vom FC Porto zu Ajax Amsterdam, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen und verließ die Niederländer nur ein Jahr später per Leihe und ging zurück nach Porto. In diesem Sommer verpflichtete die Portugiesen den Spieler fest. Dem Vernehmen nach hat sich Ajax jedoch eine Beteilung am nächsten Verkauf gesichert, würde bei einem Transfer also wohl kräftig mitverdienen.