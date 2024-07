BVB hat Duo von Überraschungsteam auf dem Zettel

IMAGO/Sergio Ros

Miguel Gutierrez (l.) und Yan Couto (m.) spielen noch zusammen in Girona

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen in der Defensive. Einem Bericht zufolge ist der Klub an einem Duo aus Spanien interessiert.

Die Außenverteidiger-Positionen sind bei Borussia Dortmund noch eine offene Baustelle. Nun kommt offenbar etwas Bewegung in die Transfer-Bemühungen.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, ist Borussia Dortmund an dem Duo Yan Couto und Miguel Gutierrez vom spanischen Klub FC Girona interessiert.

Bericht: Erste Gespräche sollen stattgefunden haben

Besonders konkret sei die Situation bei Rechtsverteidiger Couto.

Dem Bericht zufolge kann sich der 22-Jährige einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben vorstellen. Es sollen bereits erste Gespräche zwischen Klub und Spielerseite stattgefunden haben.

Der Youngster steht eigentlich noch bei Manchester City unter Vertrag. Über mehrere Leihe blieb er zuletzt aber in Spanien und war beim Überraschungsteam Girona in der vergangenen Saison eine Stammkraft. Dort kam er oft auf der rechten Mittelfeldseite zum Einsatz und interpretierte seine Rolle offensiv. Der Brasilianer soll genau in das Profil passen, das der BVB sucht. Im vergangenen Jahr feierte er sein Debüt in der brasilianischen Selecao.

Nach Informationen von "Sky" ist Borussia Dortmund bereit, 20 bis 25 Millionen Euro für den Transfer in die Hand zu nehmen.

Real Madrid hat Rückkaufoption

Auch Couto-Teamkollege Gutierrez spielt bei den BVB-Planungen offenbar eine Rolle. Der Klub finde ihn ebenfalls "sehr interessant". Der Linksverteidiger hat noch einen Vertrag bis 2027 bei den Spaniern. Die Situation sei aber nicht so konkret wie bei Couto.

Gutierrez war 2022 von Real Madrid zu Girona gewechselt. In der vergangenen Saison stand er 35 Mal in der Startelf des Überraschungsteams.

Real Madrid hat eine Rückkaufoption für den Außerverteidiger. Eine Rückkehr zu den Königlichen stehe im Raum, heißt es.