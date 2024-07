Hat der FC Bayern den Hernández-Deal aufgegeben?

IMAGO/Sebastian Frej

Theo Hernández ist seit vielen Wochen beim FC Bayern im Gespräch

Wer beim FC Bayern in der Saison 2024/25 etatmäßig hinten links verteidigen wird, steht immer noch nicht fest. Viel spricht im Moment doch wieder für Alphonso Davies. Aber auch der Name von Theo Hernández wird weiter an der Säbener Straße gehandelt. So wirklich was getan hat sich im Poker um den französischen Nationalspieler aber noch nicht.

Das Ziel der Rossoneri ist klar: Milan will Linksverteidiger Theo Hernández unbedingt halten, den 2026 auslaufenden Vertrag am liebsten noch in diesem Sommer verlängern. Da sich der französische Nationalspieler zunächst bei der EM und nun in seinem verdienten Urlaub befindet, gibt es in der Angelegenheit aber seit geraumer Zeit keine neue Entwicklungen mehr.

Das gleiche gilt aus Sicht des FC Bayern. Den Münchnern wurde zwischenzeitlich großes Interesse an Hernández nachgesagt - trotz einer kolportierten Wunschablöse in Höhe von 80 bis 100 Millionen Euro. Wirklich vorstellig geworden ist der Rekordmeister in Mailand aber bis heute nicht.

Setzt der FC Bayern weiter auf Alphonso Davies?

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass Milan weiterhin auf einen Anruf des FC Bayern wartet. Demnach haben sich die FCB-Bosse beim italienischen Traditionsklub bisher noch nicht einmal offiziell nach einer Ablöse erkundigt, geschweige denn ein konkretes Angebot abgegeben.

Dass es noch dazu kommt, wird zusehends unwahrscheinlicher. An der Säbener Straße sollen sie mittlerweile die Entscheidung getroffen haben, auch in der nächsten Saison auf Alphonso Davies zu setzen. Selbst unter Berücksichtigung eines möglichen ablösefreien Abgangs des Kanadiers im Sommer 2025.

Wie Davies dazu steht, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach würde er seine Karriere gerne bei Real Madrid fortsetzen. Die Königlichen halten aber die Füße still und haben bisher kein Angebot für ihn abgegeben, das den FC Bayern zu einem Umdenken bewegen könnte.