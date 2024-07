Neue Gerüchte: Will Mathys Tel den FC Bayern verlassen?

IMAGO/Ulmer

Mathys Tel ist beim FC Bayern meist nur Joker

Der FC Bayern durchläuft aktuell einen richtungsweisenden Kader-Umbruch. Youngster Mathys Tel ist in München als Hoffnungsträger für die Zukunft eigentlich fest eingeplant. Doch womöglich hat der junge Angreifer bald andere Pläne.

Dem englischen Journalisten Simon Phillips zufolge könnte sich der 19-Jährige noch in diesem Sommer umorientieren. Der Franzose verfolgt demnach genau, wie der Rekordmeister auf dem Transfermarkt agiert.

Abhängig davon, welche Neuzugänge die Vereinsführung noch präsentiert, könnte Tel durchaus an einen Abschied aus München denken. Ein solches Szenario sei zumindest nicht ausgeschlossen, behauptete der Journalist.

Mit Michael Olise haben Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dem Shooting Star bereits einen neuen Kontrahenten vor die Nase gesetzt.

Zudem soll der FC Bayern derzeit um Rennes-Juwel Désiré Doué buhlen. Somit könnte bald ein weiterer variabler Offensivspieler an der Säbener Straße anheuern, der mit Tel um Spielzeit konkurrieren würde.

FC Bayern will Tel nicht abgeben

Der FC Chelsea soll sich derweil laut Phillips intern mit einer möglichen Tel-Verpflichtung beschäftigen. Bereits im Februar hatte der Top-Klub aus der Premier League Interesse an dem Bayern-Talent signalisiert.

Der FC Bayern hatte jedoch erst kurz nach dem Amtsantritt von Max Eberl im März langfristig mit Tel verlängert und betont, es gebe keinerlei Absicht, den Stürmer abzugeben.

"Er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft, mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader", schwärmte Eberl im Rahmen der Vertragsverlängerung vom Youngster. Tel hatte damals ein neues Arbeitspapier bis 2029 erhalten.

Auch die Spielerseite hatte in den letzten Monaten immer wieder versichert, Tel werde geduldig bleiben. "Egal, wer in der nächsten Saison Trainer sein wird, Mathys wird zur Verfügung stehen und weiter lernen, um seinen Ruhm und die Titel zu erobern, auf die alle in München warten. Das ist sein einziges Anliegen nach einer lehrreichen Saison. Er ist 1000 Prozent Mia san mia und stolz darauf", erklärte Berater Gadiri Camara im Mai.