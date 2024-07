Schnäppchenpreis für S04-Flirt Højlund enthüllt

IMAGO/Gonzales Photo/Morten Kjr

Emil Højlund steht vor einem Wechsel zum FC Schalke 04

Finanziell ist der FC Schalke 04 nach wie vor weit davon entfernt, auf Rosen gebettet zu sein. Im Sommer 2024 hat S04 auf dem Transfermarkt bislang dennoch schon mächtig zugeschlagen. Neben wegweisenden Verkäufen ermöglicht wohl auch geschicktes Verhandeln dieses Vorgehen. Das scheint sich nun im Fall von Emil Højlund zu bewahrheiten.

Emil Højlund vom dänischen Erstligisten FC Kopenhagen schickt sich an, der elfte externe Neuzugang des FC Schalke 04 für die anstehende Zweitligasaison zu werden. Das berichten Medien seit Tagen übereinstimmend. So auch "Sky", das nun allerdings zudem mit einer überraschenden Info aufwartet.

Dem TV-Sender zufolge will Königsblau den Deal noch in dieser Woche in trockene Tücher bringen. Der Austausch mit den Vertretern des 19-jährigen Angreifers sei man "sehr weit", mit Kopenhagen habe man sich sogar bereits geeinigt.

Besonders interessant ist jedoch, was "Sky" noch erfahren haben will: Die Knappen zahlen demnach nämlich überschaubare 300.000 Euro für den dänischen Juniorennationalspieler - mögliche Bonuszahlungen sogar bereits inbegriffen. Zuletzt war noch von rund einer halben Millionen Euro die Rede.

Flirt des FC Schalke 04 hat berühmten Bruder

Højlund, dessen Vertrag in der dänischen Hauptstadt Ende 2024 ausläuft, soll auf Schalke ein Arbeitspapier unterzeichnen, das "mindestens" bis 2028 läuft. Um den Wechsel nicht zu gefährden, soll Højlund sogar auf die Teilnahme an der U19-Europameisterschaft verzichtet haben.

Højlund läuft noch für die Jugend des FC Kopenhagen auf und wartet noch auf den Durchbruch bei den Profis, durfte bislang dreimal für die erste Mannschaft auflaufen.

Deutlich bekannter ist sein älterer Bruder Rasmus, der im Sommer 2023 für mehr als 70 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United wechselte. Emil Højlunds Zwillingsbruder Oscar heuerte zuletzt zudem bei Eintracht Frankfurt an. Die Hessen sollen angeblich etwa 1,3 Millionen Euro gezahlt haben.