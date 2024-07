Trotz Telefonat mit Kompany: Sané-Zukunft nicht entschieden

IMAGO/Philippe Ruiz

Leroy Sané kann Ende Juli beim FC Bayern wieder ins Training einsteigen

Mit der Ankunft von Neuzugang Michael Olise wurde der Konkurrenzkampf beim FC Bayern noch einmal deutlich verschärft. Womöglich hat der Transfer auch Auswirkungen auf die Situation von Nationalspieler Leroy Sané.

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern ist weiter nicht entschieden, berichtet "Sky". Im Fall des DFB-Profis mit Vertrag in München bis Sommer 2025 sei weiterhin alles möglich: ein Verkauf im Sommer oder eine baldige Vertragsverlängerung.

Sané gelte beim Tabellendritten der vergangenen Saison inzwischen nicht mehr als unverkäuflich, heißt es beim TV-Sender. Allerdings werde ein Transfer im Sommer keineswegs forciert. Zuvor hatte "tz" berichtet, dass der 28-Jährige inzwischen auf der "Verkaufsliste" der Bayern-Bosse stehe und eine Vertragsverlängerung in "weite Ferne" gerückt sei. "Bild" hatte allerdings vermeldet, dass der FC Bayern weiterhin fest mit dem Außenstürmer plant. Auch Sané selbst könne sich einen Verbleib in München sehr gut vorstellen.

Obgleich die Zukunft von Sané beim deutschen Rekordmeister noch nicht in Stein gemeißelt ist, dürfte er in den Planungen des neuen Cheftrainers Vincent Kompany eine zentrale Rolle spielen. Dies wurde dem Flügelstürmer "Sky" zufolge in einem jüngst geführten Telefonat mit dem Belgier sogar zugesichert.

Leroy Sané will nach Operation beim FC Bayern angreifen

Der Linksfuß hatte im Endspurt der vergangenen Spielzeit mehrere Partien aufgrund einer langwierigen Schambein- und Leistenverletzung verpasst. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann war er, trotz einer Rotsperre, dennoch in den EM-Kader berufen worden.

Bei der Heim-Europameisterschaft konnte Sané sein Potenzial allerdings überhaupt nicht ausschöpfen.

Um zur neuen Saison wieder voll angreifen zu können, hat sich der Stürmer direkt nach dem EM-Aus gegen Spanien operieren lassen. Wie der deutsche Rekordmeister bestätigte, unterzog sich Sané "einem minimal invasiven Eingriff an der Leiste". Ende Juli soll der gebürtige Essener wieder ins Training einsteigen können.