Offiziell! FC Schalke 04 verkündet nächsten Neuzugang

IMAGO/Daniela Porcelli/SPP

Emil Højlund hat sich dem FC Schalke 04 angeschlossen

Was die Spatzen schon seit Tagen lautstark von den Dächern Gelsenkirchens pfeifen, ist nun auch offiziell unter Dach und Fach gebracht: Emil Højlund wechselt zum FC Schalke 04. Das gaben die Knappen am Dienstag bekannt.

Der 19-jährige Stürmer aus Dänemark hat beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterzeichnet. "Sky" zufolge wechselten etwa 300.000 Euro den Besitzer.

Mit der Frage: "Weiß jemand, wie man das durchgestrichene o mit der PC-Tastatur schreibt? Frage für einen Kollegen", deuteten die Königsblauen am Montagmorgen an, dass der Transfer von Højlund in Kürze bestätigt wird. Wenige Minuten später beseitigte der Klub auch letzte Zweifel.

"Mit Emil verpflichten wir einen talentierten Angreifer, dessen Profil sehr interessant ist. Er ist ein mitspielender Stürmer mit guten Laufwegen, der zugleich Bälle festmachen kann. Körperlich bringt er trotz seines jungen Alters sehr gute Voraussetzungen mit. In den Gesprächen hat Emil unmissverständlich den Willen vermittelt, sich auf Schalke im Herrenbereich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln", bezog S04-Sportdirektor Marc Wilmots in der offiziellen Mitteilung zum Deal Stellung.

Freude über das Interesse des FC Schalke 04

Das Offensivjuwel, das auf Schalke künftig die Rückennummer 15 tragen wird, ergänzte: "Über Schalkes Interesse habe ich mich sehr gefreut und mir bei meinem ersten Besuch vor Ort ein Bild gemacht, das sehr überzeugend für mich und meine Familie war. Die Verantwortlichen um Marc Wilmots und Ben Manga haben mir einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich nun hier gehen möchte."

Højlund lief bislang noch für die Jugend des FC Kopenhagen auf und wartete noch auf den Durchbruch bei den Profis, die Vita des dänischen Juniorennationalspielers zieren gerade einmal drei Einsätze für die erste Mannschaft. Dass dem Youngster dennoch einiges zugetraut wird, dürfte auch an seinen offenbar guten Genen liegen.

Denn deutlich bekannter als Emil Højlund ist dessen älterer Bruder Rasmus, der im Sommer 2023 für mehr als 70 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United wechselte. Højlunds Zwillingsbruder Oscar heuerte zuletzt zudem bei Eintracht Frankfurt an. Die Hessen sollen angeblich etwa 1,3 Millionen Euro gezahlt haben.