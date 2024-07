Schalkes neuer Knipser tritt auf die Euphoriebremse

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Moussa Sylla befindet sich mit dem FC Schalke 04 in der Saisonvorbereitung

Rund 2,5 Millionen Euro ließ sich der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Moussa Sylla kosten. Der Flügelstürmer ist die neue Offensiv-Hoffnung beim Fußball-Zweitligisten und hinterließ in den ersten Testspielen für Königsblau einen denkbar starken Eindruck.

Viel besser hätten seine ersten Wochen beim FC Schalke gar nicht laufen können. Moussa Sylla, der vom FC Pau aus der zweiten französischen Liga nach Gelsenkirchen gekommen war, sammelte in den bisherigen Testspielen von S04 viele Einsatzminuten und traf gegen SSVg Velbert (7:0), SV Meppen (4:2), FC Midtjylland (2:4) und Dinamo Kiev (2:2) stolze sieben Mal.

Für den 24-Jährigen ein Start nach Maß auf Schalke, nach dem Sylla selbst aber auf die Euphoriebremse trat: "Es ist natürlich toll, zu treffen, aber ich muss ruhig bleiben. Man darf nicht vergessen, dass es nur Testspiele waren", wurde der Sommer-Neuzugang in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

"Ich muss genau so weitermachen und auch auf Schalke hart arbeiten", fügte Moussa hinzu und wusste dabei offensichtlich schon ganz genau, auf welche Attribute die Anhängerschaft des FC Schalke ganz besonderen Wert legt.

FC Schalke 04 spielt am Donnerstag in Verl

Schalkes neue Nummer 9, der die begehrte Rückennummer von keinem Geringeren als Ex-Kapitän Simon Terodde übernommen hatte, will im dritten Zweitliga-Jahr seit 2021 beim FC Schalke direkt Stammspieler werden und weiß, dass er sich dafür mit eigenen Toren am besten empfehlen kann.

"Das Team wächst immer mehr zusammen und wir können optimistisch in die Zukunft blicken. Wir werden weiterhin Schritt für Schritt gehen – und dann schauen wir, was kommt", so Sylla, der im Ruhrgebiet langfristig bis 2028 unterschrieben hat.

Für die Knappen geht es nach der Rückkehr aus dem Sommer-Trainingslager in Mittersill an diesem Donnerstag beim Drittligisten SC Verl (ab 18:30 Uhr) in den nächsten Härtetest.