Gebot durchgesickert: PSG bietet für Bayern-Flirt Doué

Auch der FC Bayern ist wohl heiß auf Désiré Doué

Der FC Bayern befindet sich laut verschiedenen Medienberichten mitten im Poker um Offensiv-Talent Désiré Doué von Stade Rennes. Als größer Konkurrent im Werben um den 19-Jährigen gilt Frankreichs Meister Paris Saint-Germain. Und genau dieser soll nun die Münchner mit einem Gebot übertroffen haben. Doch reicht dieses?

Um den erst 19-jährigen Désiré Doué gibt es in den letzten Wochen zahlreiche Spekulationen. Eigentlich steht der französische Offensivmann noch bis 2026 bei Stade Rennes unter Vertrag. Doch gute Ansätze in seinen 31 Ligue-1-Spielen in der letzten Saison (vier Tore und fünf Vorlagen) haben den Nachwuchs-Nationalspieler auch für andere Klubs interessant gemacht, darunter allen voran der FC Bayern.

Vincent Kompany soll sich angeblich persönlich darum bemühen, dass Doué nach München wechselt. Der neue Trainer des deutschen Rekordmeisters soll Doué in den vergangenen Tagen telefonisch kontaktiert haben, wie "Sky" erfahren hat.

Zuletzt berichteten zudem die Journalisten Benjamin Quarez, Fabrizio Romano sowie Philipp Kessler auf X (ehemals Twitter), dass Stade Rennes eine erste Offerte des FC Bayern für sein Eigengewächs abgelehnt haben soll. Rund 35 Millionen Euro waren dem französischen Erstligisten wohl zu wenig.

Nun vermeldet "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg, dass Paris Saint-Germain versucht hat, den deutschen Rekordmeister zu überbieten.

FC Bayern und PSG müssen sich wohl bei Doué strecken

Demnach sollen die PSG-Verantwortlichen am Dienstag 40 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen geboten haben. Doch ob das reicht? Offen.

Wie "Sky" noch vor Kurzem schrieb, sind von Stade Rennes' Seite aus zum aktuellen Zeitpunkt satte 60 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen aufgerufen. Auch die "L'Equipe" berichtete von dieser beachtlichen Summe, die für die Münchner wohl ein bisschen zu hoch sein dürfte.

Nach "Sky"-Infos rechnen sich die FCB-Verantwortlichen bei Doué trotzdem weiter gute Chancen aus. Die Gespräche zwischen der Spielerseite und den Münchnern seien fortgeschritten und positiv. Laut Romano wird es in den kommenden Tagen eine Entscheidung geben, für wen sich Doué entscheidet.

Sollten der FC Bayern das Rennen machen, wäre der junge Außenbahnspieler nach Hiroki Ito, Michael Olise, und Joao Palhinha der vierte große Neuzugang für die kommende Saison.