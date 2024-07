EM-Teilnehmer will zur SGE: So nah ist der Transfer

IMAGO/Michael Barrett Boesen

Rasmus Kristensen soll zu Eintracht Frankfurt wechseln

Eintracht Frankfurt könnte zeitnah den nächsten Transfer eintüten. Laut übereinstimmenden Berichten steht der dänische EM-Fahrer Rasmus Kristensen weit oben auf der Liste der SGE. Und wie es aussieht, ist der Abwehrspieler ganz heiß darauf, sich dem Bundesligisten anzuschließen.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die angehende Saison in der Fußball-Bundesliga hat es Eintracht Frankfurt wohl auf Rasmus Kristensen abgesehen. Seit einigen Tagen wird der Däne intensiv mit den Hessen in Verbindung gebracht.

Nachdem zuletzt der Transferexperte Fabrizio Romano auf X (ehemals Twitter) vom Interesse der Frankfurter am EM-Teilnehmer berichtete, der allerdings in der dänischen Elf beim Turnier in Deutschland nicht zum Einsatz kam, legt nun "Sky" mit deutlich heißeren Infos nach.

Wie Reporter Florian Plettenberg auf X schreibt, befinden sich die Verantwortlichen der Eintracht mittlerweile in konkreten und direkten Gesprächen mit Leeds United, wo Kristensen noch bis 2027 gebunden ist. Demnach soll eine mündliche Abmachung beinahe gefunden sein, die letzten Details würden derzeit noch geklärt.

Als Transfermodell ist eine feste Verpflichtung, aber auch eine Leihe mit Kaufoption im Gespräch. Wie viel Kristensen die SGE kosten würde, wird nicht gesagt. Sein Marktwert wird allerdings auf rund zehn Millionen Euro geschätzt.

Eintracht Frankfurt: Kristensen kann sich Wechsel gut vorstellen

Das Gute aus Sicht der SGE: Der Verteidiger, der vor allem auf der rechten Seite Zuhause ist, aber auch in der Abwehrmitte spielen kann, soll sich einen sofortigen Wechsel nach Frankfurt sehr gut vorstellen können. Dementsprechend dürften die Verhandlungen mit dem Spieler selbst nicht allzu schwierig werden.

Der Däne, der seit Sommer 2022 zu Leeds United gehört, war in der abgelaufenen Saison an AS Rom ausgeliehen. Dort stand der 27-jährige Routinier in 29 Serie-A-Spielen auf dem Feld, erzielte ein Tor und legte zwei Treffer vor. Internationale Erfahrungen sammelte Kristensen derweil in der weiteren Vergangenheit bei RB Salzburg in der Europa League und der Champions League.

Sollte sich die Eintracht mit Leeds United einig werden, wäre Kristensen nach Can Uzun, Oscar Höjlund, Krisztián Lisztes der nächste große Sommer-Transfer.