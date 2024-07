FC Bayern behält Embolo-Transfer im Blick

IMAGO/Eurasia Sport Images

Stürmt Breel Embolo bald für den FC Bayern

Ende Juni wurde Ex-Bundesligastürmer Breel Embolo konkret mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Während der EM ruhte das Thema. Jetzt flammen die Gerüchte wieder neu auf.

Wie das französische Portal "footmercato" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, bleibt ein Transfer von Breel Embolo in diesem Sommer weiter ein heißes Thema beim FC Bayern. Die Münchner seien "weit davon entfernt", eine Verpflichtung des früheren Schalke- und Gladbach-Profis zu den Akten zu legen, heißt es.

Beim Rekordmeister könnte der Stürmer der AS Monaco Eric Maxim Choupo-Moting ersetzen, der den FC Bayern nach der Saison 2023/24 verlassen musste. Mit seinen starken Leistungen bei der vergangenen EM-Endrunde habe Embolo den Münchner Verantwortlichen das Gefühl vermittelt, dass er eine echte Verstärkung für das Team von Vincent Kompany sein könnte, schreibt "footmercato".

Kann sich Embolo einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen?

Auch Embolo selbst kann sich dem Bericht zufolge mit einem Wechsel an die Isar anfreunden. Der Schweizer sei an einer Rückkehr in die Bundesliga interessiert. Dass der FC Bayern dabei zu seinen bevorzugten Anlaufstellen gehört, liegt auf der Hand.

Einen großen Haken hat die Sache allerdings noch: Laut "footmercato" will die AS Monaco alles daran setzen, um den Schweizer Nationalspieler über den Sommer hinaus zu behalten. Auf dem Papier haben die Monegassen auch gute Karten, denn Embolos aktueller Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2026.

Bayern-Flirt pünktlich zur EM in Form

Der Schweizer hat eine äußerst wechselhafte Saison 2023/24 hinter sich. Bereits Anfang August zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fiel mehrere Monate aus. Im Saisonendspurt litt er zudem unter muskulären Probleme, so dass er in der gesamten Spielzeit nur fünf Spiele bestreiten konnte.

Pünktlich zur EM war Embolo dann jedoch wieder in Schuss. Fünf Mal kam er bei der Endrunde zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Tore.