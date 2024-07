Guirassy-Poker vor dem Abschluss

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serhou Guirassy steht vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zum BVB

Der Poker um Serhou Guirassy steht unmittelbar vor dem Abschluss. Der Stürmer vom VfB Stuttgart ist am Mittwochabend in Dortmund gelandet, um am Donnerstag einen Vertrag beim BVB zu unterschreiben.

Die Ankunft von Guirassy am Dortmunder Flughafen wurde unter anderem von "Sky" festgehalten. In einem Video schlendert der Guineer, begleitet von seinen beiden Brüdern, gemütlich von einem Transporter des Flughafens in ein Taxi des BVB.

Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortete Guirassy: "Gut, gut." Er sei "glücklich, hier zu sein".

Dem TV-Sender und den "Ruhr Nachrichten" zufolge wird der 28-Jährige am Donnerstag einen Vertrag bis 2028 bei Borussia Dortmund unterschreiben. Bei den Schwarz-Gelben soll er zehn Millionen Euro im Jahr verdienen.

Noch in der letzten Woche war ein Medizincheck des Angreifers geplatzt, weil Probleme mit dessen Knie festgestellt wurden, das Außenband machte unvorhergesehene Probleme.

Doch ein zweiter Check ergab nun, dass Guirassy keine OP braucht, einem Transfer steht also nichts mehr im Weg. Es gibt wohl grünes Licht.

Sein Noch-Klub, der VfB Stuttgart, den der Stürmer mit 28 Toren zur Vizemeisterschaft geschossen hatte, sei schon vor wenigen Tagen informiert worden, dass der entthronte Vizemeister aus Dortmund die Ausstiegsklausel von Guirassy aktivieren und den Transfer über die Bühne bringen wird. Als Ablöse sind demnach rund 18 Millionen Euro fällig.

BVB muss sich bei Guirassy gedulden

Bis Guirassy dem BVB zur Verfügung steht, dürften allerdings noch ein paar Wochen vergehen. Selbst bei gutem Verlauf wird vorerst mit einem Ausfall bis mindestens Mitte/Ende August gerechnet.

Den Saisonauftakt im DFB-Pokal am 17. August beim 1. FC Phönix wird Guirassy daher wohl definitiv verpassen, auch die ersten Bundesliga-Spiele dürften für den Neuzugang zu früh kommen.