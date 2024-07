England-Hammer? Löw angeblich an Trainer-Job interessiert

IMAGO/Jan Huebner

Heuert Joachim Löw nach drei Jahren Pause in England an?

Joachim Löw hat seit der Beendigung seiner Tätigkeit als Bundestrainer keinen Job mehr im Fußballgeschäft übernommen, wenngleich er regelmäßig als heißer Kandidat bei Topklubs in ganz Europa gehandelt wird. An einem prestigeträchtigen Job in England soll der 64-Jährige angeblich nun tatsächlich Interesse zeigen.

Joachim Löw will Nationaltrainer Englands werden, berichtet die englische Boulevardzeitung "The Sun". Der Posten ist seit Wochenbeginn vakant, nachdem Gareth Southgate nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) zurückgetreten ist.

Der ehemalige Bundestrainer wolle mit dem englischen Verband daher nun gerne ein Gespräch führen, heißt es. Seit seinem Aus beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Sommer 2021 hat Joachim Löw keine weitere Mannschaft mehr trainiert.

Ob Joachim Löw in den Überlegungen der Football Association (FA) tatsächlich eine Rolle spielt, ist unklar. Zwar schließe der Verband einen ausländischen Trainer nicht aus, ein Engländer werde aber bevorzugt, so die "Sun".

Trio auf der Shortlist, Klopp nicht verfügbar

Daher steht zunächst nicht Joachim Löw, sondern Eddie Howe (Newcastle United), Graham Potter (zuletzt FC Chelsea) und Lee Carsley (U21-Nationaltrainer Englands) auf der "Shortlist" des Verbands. Als Wunschkandidaten der Fans machte die "Sun" derweil Jürgen Klopp aus, der zum Saisonende beim FC Liverpool zurückgetreten war.

Ein Wechsel zum englischen Verband ist aktuell aber ausgeschlossen, Klopp hat sich zunächst ins Privatleben zurückgezogen. Der langjährige BVB-Trainer hatte mindestens ein Jahr Pause angekündigt, ehe er eine Rückkehr ins Fußballgeschäft wieder in Erwähnung zieht.

Wie zuletzt der britische "Independent" berichtet hatte, träumt man auf der Insel zudem von einer Verpflichtung von Star-Trainer Pep Guardiola. Der Spanier steht beim englischen Meister Manchester City nur noch bis 2025 unter Vertrag. Angeblich überlege der Verband, ob man auf den 53-Jährigen warte. Bis zum kommenden Sommer müsste dann ein Interimscoach verpflichtet werden.