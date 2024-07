Götze droht bei Eintracht Frankfurt die Bank

IMAGO/Jürgen Kessler

Welche Rolle nimmt Mario Götze bei Eintracht Frankfurt ein?

Die kommenden Saison könnte für Mario Götze eine einschneidende auf seinem Karriereweg werden. Dem Weltmeister von 2014 droht bei Eintracht Frankfurt die Bank.

Das zumindest berichtet der "kicker". Demnach muss Götze in der Saison 2024/2025 um seinen Platz bei Eintracht Frankfurt kämpfen.

Es sei derzeit noch unklar, wo im SGE-Spiel überhaupt Platz für den 32-Jährigen ist. Weil Ellyes Skhiri in der Rückrunde beim Afrika-Cup war und später einige Male verletzungsbedingt ausfiel und sich Hugo Larsson im Formtief befand, lief Götze zuletzt häufig auf der Doppelsechs auf.

In der kommenden Spielzeit dürften die beiden Sechser-Positionen allerdings von Skhiri und Larsson bekleidet werden. Von beiden erwarten die Frankfurter Bosse eine Leistungssteigerung, heißt es.

Darüber hinaus sucht die Eintracht wohl noch Verstärkung für das Mittelfeld. Nach der Absage von Pascal Groß, den es wohl zu Borussia Dortmund zieht, wurde zuletzt Grischa Prömel von der TSG 1899 Hoffenheim gehandelt.

Toppmöller lässt Götze-Position offen

Götzes Chancen auf einen offensiveren Stammplatz stehen wohl noch schlechter, da der Konkurrenzkampf noch größer ist und der ehemalige BVB-Profi ein Temponachteil gegenüber seinen Konkurrenten hat.

Trainer Dino Toppmöller ließ daher zuletzt offen, wie er mit Götze plant. "In welcher Häufigkeit er als Sechser oder in den Halbräumen agiert, hängt nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Mitspielern und deren Form ab. Außerdem schauen wir, welches Profil im jeweiligen Spiel gefragt ist", erklärte der 43-Jährige.

Mario Götze war im Sommer 2022 von PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Seitdem bestritt der Siegtorschütze vom WM-Triumph 2014 87 Pflichtspiele für die Hessen. Sieben Tore und 13 Vorlagen stehen zu Buche.

In der vergangenen Saison stand Götze in 30 Bundesligaspielen auf dem Platz und steuerte dabei fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists) bei. In der Startelf stand er 23 Mal.